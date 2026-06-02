النفط يرتفع أكثر من 4% مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4 % للبرميل اليوم الاثنين مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايد التوتر في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية بعد تبادل هجمات بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.86 دولار أو 4.2 % إلى 94.98 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.80 دولار أو 5.5 % إلى 92.16 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين أكثر من 6 % في وقت سابق من الجلسة.

وأنهى خام برنت مايو بتراجعه نحو 19 %، ونزل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 17 %، ما يشكل أكبر هبوط شهري لهما على الإطلاق منذ مارس 2020، حينما أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على الطلب على الطاقة، وذلك وسط تزايد التفاؤل باقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.

وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وقال بنك جولدمان ساكس في وقت متأخر أمس الأحد إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديدا كبيرا لتوقعاته لسعر خام برنت للربع الرابع عند 90 دولارا للبرميل ولسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83 دولارا، رغم أن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط ربما تظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز إلى أن من المرجح أن تخفض السعودية أسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى آسيا في يوليو، وذلك للشهر الثاني على التوالي.