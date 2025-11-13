تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية اليوم الأربعاء، متأثرةً بتقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أشار إلى أن المعروض العالمي سيكفي لتلبية الطلب في عام 2026، في تحول عن توقعاتها السابقة بوجود عجز في الإمدادات.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.45 دولار أو 3.76% لتغلق عند 62.71 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.55 دولار أو 4.18% مسجلًا 58.49 دولار للبرميل، بعد مكاسب محدودة في الجلسة السابقة.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب، إن "احتمالية توازن السوق هو العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار"، مشيرًا إلى أن توقعات أوبك الأخيرة تشير إلى زيادة إنتاج تحالف أوبك+ بما يغطي مستويات الطلب خلال العام المقبل.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي أن الطلب على النفط والغاز سيواصل النمو حتى عام 2050، في تراجع عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الذروة خلال العقد الحالي.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال: "إن توقعات أوبك تأتي في وقت يواجه فيه بعض البائعين صعوبة في إيجاد مشترين"، فيما أشار محللون إلى أن فائض المعروض لا يزال يضغط على الأسعار رغم قرار أوبك+ الأخير بتعليق أي زيادات جديدة في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون لإعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير المقبل، بعد إقرار مجلس الشيوخ له، وسط آمال بأن يسهم إنهاء الإغلاق الحكومي في تعزيز الثقة الاقتصادية وزيادة الطلب على الخام، بحسب المحلل توني سيكامور من آي.جي ماركتس.