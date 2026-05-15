النفط يرتفع أكثر من 3% بعد تعبير ترمب عن نفاد صبره مع إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أكد فيها "نفاد صبره" تجاه إيران، مما عزز المخاوف من تعثر التوصل لاتفاق ينهي الهجمات واحتجاز السفن في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.47 دولار إلى 109.19 دولار للبرميل، وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.72 دولار، إلى 104.89 دولار.

وصعد سعر خام برنت خلال الأسبوع 7.8%، وقفز خام غرب تكساس الوسيط 9.9%، وذلك ‌بسبب حالة الضبابية حول وقف إطلاق النار ​الهش ‌في ⁠حرب إيران.

تصريحات ترمب

أكد الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "هانيتي" عبر شبكة "فوكس نيوز" مساء الخميس: "لن أصبر أكثر من ذلك... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق". وعقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أوضح ترمب أن الطرفين اتفقا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة إعادة فتح المضيق.

من جانبه، صرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير لـ "بلومبرغ" بأن الصين تتعامل بواقعية مع الملف الإيراني نظراً لأهمية فتح المضيق بالنسبة لها، فيما ذكر ترمب أن بكين أبدت رغبة في شراء النفط من الولايات المتحدة.

وفي المقابل، عبرت وزارة الخارجية الصينية في بيان صريح عن "خيبة أملها" إزاء الحرب، مشددة على أن هذا الصراع "ما كان ينبغي أن يحدث أبداً ولا يوجد سبب لاستمراره".

وذكر ترامب أن الصين تريد شراء نفط من الولايات المتحدة، وذلك من الاتفاقات التي تنتظرها السوق من القمة.

وقالت مصادر إيرانية إن 30 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من 140 سفينة كانت تمر يوميا قبل الحرب، لكنه يمثل زيادة كبيرة إذا تم تأكيده.

وذكر تاماس فارجا، المحلل في (بي.في.إن) أن "عدد السفن التي تعبر المضيق يتزايد... مع أن تأثير ذلك على معنويات السوق حاليا أكبر من تأثيره على التوازن الفعلي للنفط".

وأفادت شركة كبلر لتحليلات الشحن أمس ​الخميس بأن 10 سفن ​عبرت المضيق خلال 24 ساعة، مقارنة بما بين خمس وسبع سفن كانت تعبره يوميا في الأسابيع القليلة الماضية.