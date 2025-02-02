ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لأسبوع ثان من الخسائر على خلفية زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب في أمريكا.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 0.35% إلى 63.60 دولار للبرميل، فيما تداول خام تكساس عند 59.65 دولار، ويتجه الخامان للانخفاض 2% للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

"انخفاض الأسعار جاء مدفوعا بزيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا بمقدار 5.2 مليون برميل، ما فاقم مخاوف زيادة المعروض" توني سيكامور المحلل لدى "آي جي ماركتس"

مخزنات أمريكا ارتفعت أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأول الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا على الاقتصاد بشكل أوسع.

قررت دول بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها "أوبك+" يوم الأحد، زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل لمتابعة المعروض.