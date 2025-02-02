الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الطاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لأسبوع ثان من الخسائر على خلفية زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب في أمريكا.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 0.35% إلى 63.60 دولار للبرميل، فيما تداول خام تكساس عند 59.65 دولار، ويتجه الخامان للانخفاض 2% للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

"انخفاض الأسعار جاء مدفوعا بزيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا بمقدار 5.2 مليون برميل، ما فاقم مخاوف زيادة المعروض"توني سيكامور المحلل لدى "آي جي ماركتس"

مخزنات أمريكا ارتفعت أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأول الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا على الاقتصاد بشكل أوسع.

تحالف أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر المقبل

أكدت 8 دول أعضاء في تحالف أوبك+، التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء...

Sun, 02 2025

قررت دول بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها "أوبك+" يوم الأحد، زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل لمتابعة المعروض.

التعريفات
أوبكالنفطبرنتتكساسالخام
