النفط والغاز يواصلان التراجع مع التفاؤل باتفاق سلام مع إيران

واصلت أسعار النفط والغاز تراجعها إثر التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران توشكان على التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب التي هزت أسواق الطاقة.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 5.1% ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو شهرين، فيما هبطت العقود المستقبلية للغاز الأوروبي بما يصل إلى 8.4%.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الإيرانية بأن مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران المكونة من 14 بنداً تتضمت رفع العقوبات النفطية، غير أنها لا تزال تحتاج إلى موافقة السلطات الإيرانية.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إلى إمكانية توقيع اتفاق سلام مع إيران في نهاية الأسبوع، بعدما ألغى هجمات على البلاد أُعلن عنها في وقت سابق.

رغم ذلك، تظل المخاطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة؛ فأفادت "فوكس نيوز" بأن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين ليلاً، بدا أنهما تستهدفان سفناً تجارية. في حين أعلنت إيران إغلاق الممر الملاحي أمام كل أنواع السفن بعد أحدث الهجمات الأمريكية، غير أن هناك تزايداً في عدد السفن التي تخرج من المضيق خلال الأسابيع الماضية.

سبق أن أكد الرئيس الأمريكي قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عشرات المرات، إلا أن ذلك يتحقق ولا مرة حتى الآن.

قال حارس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال"، ومقرها في شيكاغو: "يبدو أن السوق تراهن بشكل متزايد على أن ما سيخسره الجانبان في نهاية المطاف من الإخفاق في التوصل إلى اتفاق يفوق ما سيخسرانه حال التوصل إلى تسوية. هذا لا يعني أن الاتفاق بات وشيكاً، بل يعني فقط أن السوق لم تعد ترى الانهيار النتيجة الأرجح".

توقيع الاتفاق في أوروبا

صرح ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي بأن التوقيع قد يتم في نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، وأن نائب الرئيس جيه دي فانس سيحضر التوقيع إذا تم. كما أشار إلى أن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق، لكنه حذر من أنه لم يتم إبرامه نهائياً.

وأشار تقرير "مهر"، نقلاً عن شخص مقرب من فريق التفاوض، إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المنطقة قرب إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً.

انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسوية أغسطس بنسبة 4.3% ليصل إلى 86.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت لندن. كما انخفضت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 4.4% لتتداول بسعر 83.88 دولار للبرميل.