النفط عند ذروة 6 أشهر مع التركيز على المحادثات النووية ورسوم ترمب

تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الاثنين، لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر قبل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تزايد الضبابية الاقتصادية بعد الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.49 دولار للبرميل بانخفاض 27 سنتا أو 0.38 % بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.26 % إلى 66.31 دولار للبرميل.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيلتقيان بوفد إيراني يوم الخميس في جنيف.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "يشير هذا على ما يبدو إلى أنهم أكثر انفتاحا للتحدث عن برنامجهم النووي". لكنه أضاف أن خطر شن هجوم على إيران لا يزال مرتفعا.

وأدى القلق المتزايد إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 5 % الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 72.34 دولار للبرميل.

وألغى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي أجزاء أساسية من خطط الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تجدد الضبابية بين المستثمرين والشركات.

وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية في الساعة (05:01 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء. ومع ذلك، قال ترمب يوم السبت إنه سيرفع رسوما جمركية مؤقتة من 10 % إلى 15 % على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.