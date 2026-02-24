الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026 | 15 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.17
(3.91%) 0.27
مجموعة تداول السعودية القابضة135.1
(4.32%) 5.60
الشركة التعاونية للتأمين129
(3.61%) 4.50
شركة الخدمات التجارية العربية111
(4.32%) 4.60
شركة دراية المالية5.16
(1.38%) 0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.9
(3.13%) 1.12
البنك العربي الوطني20.2
(1.15%) 0.23
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.7
(3.89%) 1.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.26
(3.57%) 0.56
بنك البلاد25.8
(1.57%) 0.40
شركة أملاك العالمية للتمويل10.15
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية49.16
(3.19%) 1.52
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.51
(-2.21%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.95
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية129.8
(2.20%) 2.80
شركة الحمادي القابضة24.63
(3.27%) 0.78
شركة الوطنية للتأمين12.17
(4.73%) 0.55
أرامكو السعودية26.1
(-2.32%) -0.62
شركة الأميانت العربية السعودية12.8
(4.32%) 0.53
البنك الأهلي السعودي40.74
(1.44%) 0.58
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6
(6.40%) 1.72
الطاقة

النفط عند ذروة 6 أشهر مع التركيز على المحادثات النووية ورسوم ترمب

«رويترز»
«رويترز» من نيويورك
الثلاثاء 24 فبراير 2026 1:48 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
النفط عند ذروة 6 أشهر مع التركيز على المحادثات النووية ورسوم ترمب

تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الاثنين، لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر قبل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تزايد الضبابية الاقتصادية بعد الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.49 دولار للبرميل بانخفاض 27 سنتا أو 0.38 % بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.26 % إلى 66.31 دولار للبرميل.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيلتقيان بوفد إيراني يوم الخميس في جنيف.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "يشير هذا على ما يبدو إلى أنهم أكثر انفتاحا للتحدث عن برنامجهم النووي". لكنه أضاف أن خطر شن هجوم على إيران لا يزال مرتفعا.

وأدى القلق المتزايد إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 5 % الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 72.34 دولار للبرميل.

وألغى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي أجزاء أساسية من خطط الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تجدد الضبابية بين المستثمرين والشركات.

وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية في الساعة (05:01 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء. ومع ذلك، قال ترمب يوم السبت إنه سيرفع رسوما جمركية مؤقتة من 10 % إلى 15 % على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية