النفط عند أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب مستجدات حرب إيران

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط تعاملات متقلبة تترقب فيها الأسواق مستجدات حرب إيران بعد الكشف عن أن طهران تدرس اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.1 % لتبلغ 96 دولارا عند التسوية في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار أو 1.7 % إلى 93.76 دولار للبرميل.

وحقق المؤشران أعلى مستوى لهما عند الإغلاق منذ 26 مايو.

وقال محللون في ريتربوش اند أسوشيتس للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة "لا تزال (الأسعار) بقطاع النفط شديدة التقلب وسط تصريحات متضاربة من البيت الأبيض وإيران".

وذكر ترمب أمس أن المفاوضات مستمرة وأنه سيجري التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ اليوم إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت قد رفضت مناقشتها سابقا لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق.