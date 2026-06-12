النفط عند أدنى مستوى منذ مارس مع توقع اتفاق أمريكي إيراني

انخفضت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام وشيك بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 87.33 دولار للبرميل عند التسوية، بانخفاض 3.05 دولار، أو 3.37 %.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 84.88 دولار، بانخفاض 2.83 دولار، أو 3.23 %.

وكان هذا أدنى مستوى له منذ 17 أبريل. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال "ما أدى إلى انخفاض السوق هو إعلان الإيرانيين عن وجود مذكرة تفاهم (مع أمريكا)".

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس "عناوين الأخبار هي التي تقود السوق مرة أخرى، مع تنامي الثقة في التوصل في نهاية المطاف لاتفاق وفتح المضيق".

لكنه أضاف أن مصدر القلق الذي يستدعي الحذر هو أن مخزونات النفط العالمية والإقليمية لا تزال منخفضة وقد تنخفض أكثر حتى مع وجود اتفاق، إذ سيستغرق الأمر وقتا لضمان تدفق النفط دون انقطاع.