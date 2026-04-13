الأربعاء, 22 أبريل 2026 | 5 ذُو الْقِعْدَة 1447
الطاقة

النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارا مع تفاقم أزمة هرمز

«رويترز»
«رويترز»
الاثنين 13 أبريل 2026 18:43 |1 دقائق قراءة
النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارا مع تفاقم أزمة هرمز

 أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار اليوم الاثنين أن سعر شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية إلى أوروبا بلغ مستوى قياسيا يقارب 150 دولارا للبرميل، كما سجلت الشحنات المتجهة إلى أفريقيا مستويات قياسية جديدة، في وقت أثارت فيه خطة الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على مضيق هرمز مخاوف من انقطاع مطول للإمدادات.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 6 % إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز أمام السفن المنطلقة من إيران والمتجهة إليها، بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ورغم ذلك، لا يزال هذا المستوى أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي لخام برنت، والذي بلغ 147 دولارا للبرميل عام 2008.

لكن سعر شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية بلغ مستويات أعلى بكثير، إذ دفع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير المشترين في أوروبا وآسيا إلى التهافت على توفير الإمدادات. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن السعر المباشر لخام فورتيس من بحر الشمال بلغ 148.87 دولار اليوم الاثنين، وهو ما يفوق المستوى الذي حققه عام 2008.

وقال يوسو يون إيماس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإسبانية ريبسول، خلال فعالية أقيمت اليوم "المعاملات الفورية تشهد ضغوطا كبيرة".

