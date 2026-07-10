رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مشيرة إلى أن الاستهلاك العالمي بدأ يتعافى، في وقت سجل فيه المعروض العالمي أكبر زيادة شهرية منذ أشهر، مدفوعاً بارتفاع الإمدادات الخليجية.

عززت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم تقديرات الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 103.5 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 103.3 مليون برميل يومياً في توقعاتها الصادرة الشهر الماضي، كما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 105.5 مليون برميل يومياً مقابل 105.3 مليون برميل يومياً سابقاً، مؤكدة أن الطلب العالمي بدأ يستعيد زخمه.

صادرات النفط الخليجية ترتفع بقوة

أشارت الوكالة في تقريرها الشهري إلى أن المعروض النفطي العالمي ارتفع بنحو 4.1 مليون برميل يومياً في يونيو على أساس شهري، بدعم من زيادة الإنتاج والصادرات، لا سيما من دول الخليج. كما بلغ إنتاج الإمارات مستوى قياسياً جديداً خلال يونيو الماضي.

وأضافت أن إجمالي صادرات النفط الخليجية قفز بمقدار 6.5 مليون برميل يومياً في يونيو مقارنة بمايو، في حين سجل إنتاج الإمارات مستوى قياسياً بلغ 4.1 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى على الإطلاق.

في جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى أن الضربات الأوكرانية أثرت على أكثر من نصف طاقة التكرير في روسيا، في تطور يعكس استمرار الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة الروسي رغم زيادة الإمدادات العالمية.