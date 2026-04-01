ارتفاع مخزونات النفط الخام في أمريكا وتراجع البنزين ونواتج التقطير

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في البلاد ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام صعدت بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس آذار، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 814 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 520 ألف برميل خلال ذلك الأسبوع.

واستمرت العقود الآجلة للنفط في التراجع بعد الزيادة الأعلى من المتوقع في المخزونات. وتداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 101.85 دولار للبرميل، بانخفاض 2.12 دولار بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 99.32 دولار للبرميل بتراجع 2.06 دولار في ذلك التوقيت.

وقالت الإدارة إن الكميات الإجمالية التي تمت معالجتها من النفط الخام في المصافي هبطت بمقدار 219 ألف برميل يوميا، في حين انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة 0.8 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع. وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين نزلت بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت بمقدار 2.1 مليون برميل إلى 117.8 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجعها بمقدار 0.6 مليون برميل.

وتابعت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 209 آلاف برميل يوميا.