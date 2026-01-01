الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الطاقة

"أوبك+" يعلن استمرار معدلات الإنتاج الحالية دون زيادة في مارس

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 18:46 |1 دقائق قراءة
"أوبك+" يعلن استمرار معدلات الإنتاج الحالية دون زيادة في مارس

جددت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التأكيد على قرارها بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال مارس 2026، نظرا للعوامل الموسمية، بحسب بيان اليوم.

وراجعت الدول التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، عبر اتصال مرئي،  مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

كما جددت تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.

وأكدت أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية او عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.

وجددت الدول التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل مطلع مارس 2026.

التعريفات
السعوديةالطاقةأوبك
