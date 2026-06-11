"أوبك" تخفض توقعات الطلب على النفط مع استمرار أثر اضطرابات هرمز

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، في وقت واصل إنتاج تحالف "أوبك+" التراجع خلال مايو، رغم مؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام وانحسار جزء من علاوة المخاطر في السوق.

بحسب تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم الخميس، تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً في تقرير مايو. وبذلك يصل إجمالي الطلب المتوقع هذا العام إلى 106.1 مليون برميل يومياً.

وكانت "أوبك" قد خفضت في مايو توقعات نمو الطلب العالمي لأول مرة في 9 أشهر، قبل أن يضيف تقرير يونيو خفضاً جديداً، ما يعكس اتجاهاً أكثر حذراً في تقدير أثر الأسعار واضطرابات الإمدادات في ظل الحرب.

في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في 2027 إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

وتوقعت "أوبك" أن يأتي معظم نمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصوصاً الصين وبقية آسيا والهند، بينما يبقى نمو الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محدوداً عند نحو 60 ألف برميل يومياً فقط.

كما رجحت أن يدعم البنزين ووقود الطائرات الطلب خلال النصف الثاني من العام، مع موسم القيادة الصيفي وزيادة حركة السفر الجوي، في حين يظل الديزل أكثر تأثراً بتباطؤ النشاط الصناعي.

إنتاج "أوبك+" لم يتعاف بعد

أظهر التقرير أن إنتاج الدول المشاركة في اتفاق التعاون ضمن تحالف "أوبك+" تراجع في مايو بنحو 185 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 33.13 مليون برميل يومياً، وفق المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.

ورغم أن وتيرة التراجع أصبحت أقل حدة مقارنة بالهبوط الكبير الذي سجله التحالف في مارس وأبريل بعد إغلاق مضيق هرمز، فإن إنتاج "أوبك+" لا يزال دون مستوياته السابقة على حرب إيران، ما يبقي جانب الإمدادات عاملاً مؤثراً في السوق.

وجاء تراجع مايو أساساً من دول "أوبك"، التي انخفض إنتاجها بنحو 177 ألف برميل يومياً إلى 18.83 مليون برميل يومياً، مع هبوط إنتاج إيران بنحو 546 ألف برميل يومياً إلى 2.33 مليون برميل يومياً.

في المقابل، ارتفع إنتاج السعودية بنحو 157 ألف برميل يومياً إلى 6.91 مليون برميل يومياً، كما زاد إنتاج العراق بنحو 75 ألف برميل يومياً إلى 1.48 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات التقرير أيضاً ارتفاع إنتاج الإمارات بنحو 87 ألف برميل يومياً إلى 2.11 مليون برميل يومياً، رغم خروجها من عضوية المنظمة، إذ لا تزال بياناتها تظهر ضمن حسابات اتفاق التعاون الذي يستند إليه التحالف.

وخفضت "أوبك" تقديرات الطلب على خام الدول المشاركة في اتفاق التعاون خلال 2026 بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 42.5 مليون برميل يومياً، ما يعكس أن السوق لا تواجه ضغوط الإمدادات وحدها، بل أيضاً نمواً أبطأ في الطلب مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.

الأسعار بين المخاطر وتحسن المعروض

ارتفع متوسط سلة خامات "أوبك" في مايو بنحو 5.49 دولار إلى 114.55 دولار للبرميل، بينما زاد متوسط عقود خام برنت الآجلة للشهر الأول إلى 103.71 دولار للبرميل. في المقابل، انخفض متوسط خام غرب تكساس الوسيط قليلاً إلى 98.51 دولار للبرميل.

وقالت المنظمة إن الأسعار ظلت متقلبة خلال مايو، إذ دعم النصف الأول من الشهر استمرار المخاطر المرتبطة بتدفقات النفط في الشرق الأوسط، قبل أن تتعرض السوق لضغوط لاحقاً مع تزايد التوقعات بتحسن المعروض وتعافي التدفقات تدريجياً.

كما خفضت صناديق التحوط ومديرو الأموال مراكزهم الصافية الطويلة في عقود برنت وغرب تكساس خلال مايو بنحو 25%، في رهان على تراجع التوترات وتحسن ظروف الإمداد.