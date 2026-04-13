"أوبك" تخفض توقعات الطلب النفطي في الربع الثاني بسبب حرب إيران





خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، وما تبعها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر في أبريل، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يبلغ نحو 105.07 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 105.57 مليون برميل يوميًا في تقديراتها السابقة، في إشارة إلى تأثير مباشر للأوضاع الإقليمية على استهلاك الطاقة، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو خارجها.

ورغم هذا الخفض المرحلي، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 دون تغيير للشهر الثامن على التوالي، مرجحة زيادة سنوية قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا. كما توقعت أن يتم تعويض ضعف الطلب خلال الربع الثاني عبر انتعاش قوي في النصف الثاني من العام، وتحديدًا خلال الربعين الثالث والرابع.

وبالنسبة لعام 2027، ثبتت المنظمة أيضًا توقعاتها لنمو الطلب عند 1.3 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن إجمالي الطلب العالمي سيصل إلى نحو 106.53 مليون برميل يوميًا في 2026، ويرتفع إلى 107.87 مليون برميل يوميًا في 2027.

استقرار توقعات المعروض والنمو الاقتصادي

في جانب المعروض، أبقت "أوبك" على تقديراتها لنمو الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+" دون تغيير، متوقعة زيادة قدرها 600 ألف برميل يوميًا خلال كل من عامي 2026 و2027. ويُقدّر إجمالي المعروض من خارج التحالف بنحو 54.83 مليون برميل يوميًا في 2026، مع توقعات ببلوغه نحو 54.45 مليون برميل يوميًا في العام التالي.

كما حافظت المنظمة على نظرتها الإيجابية للاقتصاد العالمي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، مدعومة باستقرار أداء أكبر اقتصادين في العالم؛ إذ يُتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.2% و2% خلال العامين على التوالي، فيما يُرجح أن يسجل الاقتصاد الصيني نموًا ثابتًا عند 4.5% في كلا العامين.

تراجع حاد في إنتاج "أوبك+" خلال مارس

على صعيد الإنتاج، أظهر التقرير انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج تحالف أوبك+ خلال شهر مارس، حيث تراجع بمقدار 7.702 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 35.055 مليون برميل يوميًا.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع إنتاج دول "أوبك"، التي خفضت إنتاجها بنحو 7.878 مليون برميل يوميًا ليبلغ 20.788 مليون برميل يوميًا، في حين سجلت الدول غير الأعضاء في المنظمة ضمن التحالف زيادة طفيفة قدرها 176 ألف برميل يوميًا، ليصل إنتاجها إلى 14.267 مليون برميل يوميًا.

وسجلت عدة دول رئيسية انخفاضات حادة في الإنتاج، حيث تصدّر العراق قائمة التراجعات بانخفاض بلغ 2.563 مليون برميل يوميًا، تليه السعودية والإمارات بانخفاضات قدرها 2.314 مليون و1.527 مليون برميل يوميًا على التوالي.

كما أبلغت السعودية "أوبك" عن تراجع إنتاجها النفطي بمقدار 2.348 مليون برميل يوميًا على أساس شهري خلال مارس، ليصل إلى 7.763 مليون برميل يوميًا.

في المقابل، كانتا فنزويلا ونيجيريا الدولتين الوحيدتين داخل "أوبك" اللتين سجلتا زيادة في الإنتاج، بواقع 79 ألفًا و22 ألف برميل يوميًا على التوالي.

خلفيات جيوسياسية ضاغطة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز مؤقتًا خلال الشهر الماضي، قبل التوصل إلى هدنة قصيرة لم تدم طويلًا، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتعكس هذه المعطيات حجم الضغوط التي تواجه سوق النفط العالمية، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية مع أساسيات العرض والطلب، ما يجعل التوقعات عرضة للتقلب خلال الفترة المقبلة.