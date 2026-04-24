أمريكا والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المعادن الحيوية

وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش مذكرة تفاهم بشأن شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية.

تسعى الولايات المتحدة للوصول إلى احتياطيات من المعادن الحيوية، لا سيما الخاصة بسلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة التي تهيمن عليها حاليا شركات صينية.

ولم يذكر روبيو الصين في تصريحاته، لكنه قال إن الاتفاق المبدئي مع بروكسل يبرز تنامي وعي الحلفاء الغربيين بأهمية سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية لنجاحهم الاقتصادي.

وقال قبل توقيع المذكرة "التركيز المفرط لهذه الموارد لدى جهة أو جهتين والهيمنة عليها يشكلان خطرا غير مقبول. نحن بحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد لدينا".