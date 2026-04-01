الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.49
(2.37%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة138.7
(-0.79%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين127
(-0.78%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.4
(-0.33%) -0.40
شركة دراية المالية5.18
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-0.11%) -0.04
البنك العربي الوطني21.6
(0.28%) 0.06
شركة موبي الصناعية10.95
(-3.10%) -0.35
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.8
(1.58%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.79
(0.68%) 0.12
بنك البلاد26.82
(-1.03%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل10.02
(0.80%) 0.08
شركة المنجم للأغذية52.5
(0.77%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.4
(2.15%) 0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(-1.24%) -0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية148.6
(2.48%) 3.60
شركة الحمادي القابضة26.6
(-0.37%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين12.63
(2.68%) 0.33
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.88
(2.36%) 0.32
البنك الأهلي السعودي42.34
(1.24%) 0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.44
(-3.48%) -1.24
الطاقة

أمريكا تسمح لكازاخستان بمواصلة نقل النفط الروسي إلى الصين

الأربعاء 1 أبريل 2026 13:16 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
فادت وزارة الطاقة في كازاختستان بأن الإدارة الأمريكية ستسمح للدولة الواقعة بآسيا الوسطى بمواصلة نقل النفط الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين حتى مارس المقبل.

أوضحت المتحدثة باسم الوزارة، أسيل سيريكبايفا، في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء، أن الإعفاء تم تمديده حتى 19 مارس 2027 عقب مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية.

كان الترخيص السابق الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) سارياً حتى أبريل الجاري، بحسب وكالة "إنترفاكس"، التي كانت أول من أورد خبر تمديد الإعفاء.

يتيح الترخيص لكازاخستان الاستمرار في نقل آلاف البراميل من النفط الروسي إلى الصين، أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، في ظل اضطراب سوق النفط العالمي جراء الحرب في الشرق الأوسط. وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لصادرات النفط من الخليج، إلى دفع المشترين الآسيويين نحو البحث عن إمدادات بديلة بأسعار أعلى.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تنسحب من إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران يظل احتمالاً قائماً، لكنه ليس شرطاً لإنهاء الحرب. وقد أدى هذا التصريح إلى تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم استمرار انعدام اليقين بشأن مستقبل الإمدادات في المنطقة.

تخفيف الضغط عن روسيا

يساهم الإعفاء الأميركي الجديد في تخفيف الضغط عن روسيا. فبدون الترخيص الموسع، ستضطر الحكومة في موسكو إلى البحث عن بدائل لتصدير كميات الخام المتفق عليها إلى الصين، بالتزامن مع تضرر موانئ تصدير النفط على بحر البلطيق جراء هجمات المسيرات الأوكرانية.

بموجب اتفاق قائم مع روسيا، تنقل كازاخستان 10 ملايين طن من النفط الخام إلى الصين سنوياً، بما يعادل نحو 200 ألف برميل يومياً. ويجري مسؤولون في موسكو وأستانا محادثات لزيادة هذه الكميات إلى 12.5 مليون طن سنوياً.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية