أسعار النفط قرب ذروة 6 أشهر مع ترقب التوتر الأمريكي الإيراني

انخفضت أسعار النفط بضعة سنتات للبرميل اليوم لتحافظ على مكاسبها في الآونة ​الأخيرة وتغلق قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر عند التسوية، مدعومة بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.69 دولار للبرميل، بانخفاض 0.03 % عند التسوية. فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.‌21 دولار ‌للبرميل، بانخفاض 0.⁠32 ​%.

وقال ‌جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال "الوضع الحالي يتمحور حول إيران. قامت السوق بتسعير مخاطر جيوسياسية كبيرة تتعلق بإيران، لكن من الصعب تحديد حجم تأثيرها في هذه المرحلة، بحسب "رويترز"

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ ⁠أوائل أغسطس أمس الخميس. وأفادت مصادر متعددة بأن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترمب يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران، ‍بما في ذلك ضربات ‍موجهة، ما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وأشارت كل ‍من الولايات المتحدة وإيران منذ ذلك الحين إلى استعدادهما للدخول في حوار، لكن طهران صرحت اليوم بأن قدراتها الدفاعية لا ينبغي إدراجها في أي محادثات.

وضغط ارتفاع الدولار من أدنى مستوياته في أربع سنوات، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، على أسعار النفط.

وجاء صعود الدولار اليوم الجمعة عقب إعلان ترامب عن اختياره كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو.