أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة، بعد يوم من تبادل الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف المتعاملين إزاء مستقبل وقف إطلاق النار وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 101.29 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعا 1.23 دولار أو 1.23 %، بعد أن قفز بنسبة تصل إلى 3 % في وقت سابق من الجلسة. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.42 دولار للبرميل، بعد صعوده 61 سنتا أو 0.64 %.

ومع ذلك، سجل كلا العقدين انخفاضا أسبوعيا تجاوز 6 % عند التسوية.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب "ما زلنا نتأثر بالأحداث الرئيسية. حركة السفن في الخليج تسير على نحو جيد قدر الإمكان. نراقب الوضع عن كثب".

وكانت رويترز ذكرت أمس الخميس أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تجري تحقيقا في صفقات نفط بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار.

وكانت هذه الصفقات في معظمها بيعا على المكشوف، أو رهانات على انخفاض الأسعار في بورصتي إنتركونتيننتال وشيكاجو التجارية.