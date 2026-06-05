أسعار النفط تستقر وسط تفاؤل بشأن محادثات السلام مع إيران

استقرت أسعار النفط بعد أول انخفاض لها هذا الأسبوع، حيث أثر التفاؤل بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

جرى تداول خام برنت حول 95 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 2.8% يوم الخميس، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 93 دولاراً.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، على الرغم من رفض حزب الله المدعوم من طهران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن أدى عدم اليقين بشأن التقدم المحرز في المفاوضات إلى تراجع التفاؤل السابق بشأن صفقة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز– الذي يحمل حوالي خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم في وقت السلم.

العقود الآجلة منخفضة بنحو الخُمس

لا تزال العقود الآجلة منخفضة بنحو الخمس منذ أوائل أبريل، عندما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار الذي أنهى أكثر من خمسة أسابيع من القتال.

قال بافيل مولتشانوف، المحلل في ريموند جيمس: "كان التحرك في خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوياته قبل وقف إطلاق النار عند أكثر من 110 دولارات إلى المستويات الحالية في أدنى مستويات 90 دولاراً هو الثمرة الدانية التي يضرب بها المثل - مما يشير إلى ارتياح سوق النفط من انتهاء الحرب الشاملة، وأن البنية التحتية لصناعة النفط في المنطقة لم تتضرر في الغالب"، وأضاف: "سيتوقف المزيد من الانخفاض في الأسعار على التعافي الكبير في أحجام الشحن في هرمز".

لم تظهر أي بوادر تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن، حيث باتت الضربات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان نقطة خلاف رئيسية. وعندما سأل الصحفيون يوم الخميس ترمب في المكتب البيضاوي عن رفض حزب الله لوقف إطلاق النار في لبنان، قال: "لم يرفضوني"، وادعى أنهم "اتصلوا بنا" لمناقشة وقف إطلاق النار.

قالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" بسنغافورة: "إن الرسائل المتضاربة بشأن محادثات السلام لا تُعدّ مؤشراً سلبياً على أسعار النفط حتى الآن، ربما تمنع الأسعار من الارتفاع بشكل كبير في الوقت الحالي فقط". وأضافت قائلةً: "يمكن للمتداولين جني بعض الأرباح من علاوة الحرب عندما تبدو العناوين إيجابية، ولكن إلى حين تحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع، يصعب الجزم بزوال علاوة المخاطرة".

وفي يوم الخميس، كتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "في خضم مفاوضاته النهائية لإنهاء الحرب مع إيران". ولم يُسهب في الحديث عن المحادثات، مستغلاً المنشور لانتقاد تصويت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على وقف الحرب.

استقر خام برنت تسوية أغسطس عند 94.95 دولار للبرميل في الساعة 8:58 صباحاً في سنغافورة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسوية يوليو بنسبة 0.4% إلى 92.63 دولار للبرميل.