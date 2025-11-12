الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

استقرت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع ترقّب المستثمرين لتقارير ستسلّط الضوء على توقعات توازنات سوق الخام العالمية حتى عام 2026.

وتداول خام "برنت" قرب 65 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، فيما بقي خام "غرب تكساس" الوسيط دون 61 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) تقريرها الشهري لتحليل السوق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما ستصدر "وكالة الطاقة الدولية" تقريرها السنوي حول الطاقة.

إشارات على تراجع التوازن في السوق

تقلّص الفارق الفوري لعقود خام "غرب تكساس" الوسيط إلى علاوة بلغت 5 سنتات فقط للبرميل بين أقرب عقدين، ما يشير إلى ضعف هيكل الأسعار الصعودي "باكورديشن" (backwardation) وسط توقعات بزيادة المعروض.

وقد توقعت "وكالة الطاقة الدولية"، ومقرها باريس، تكوّن فائض قياسي في المعروض خلال العام المقبل، في حين حذّرت بنوك، من بينها "غولدمان ساكس غروب"، من ارتفاع المخزونات النفطية العالمية.