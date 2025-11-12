الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.24
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية10.49
(-2.87%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.72%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.15
(-1.86%) -0.23
شركة المنجم للأغذية53.6
(-0.83%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.26
(-1.68%) -0.50
شركة الوطنية للتأمين13.73
(-0.22%) -0.03
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.24
(-0.65%) -0.12
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
الطاقة

استقرت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع ترقّب المستثمرين لتقارير ستسلّط الضوء على توقعات توازنات سوق الخام العالمية حتى عام 2026.

وتداول خام "برنت" قرب 65 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، فيما بقي خام "غرب تكساس" الوسيط دون 61 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) تقريرها الشهري لتحليل السوق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما ستصدر "وكالة الطاقة الدولية" تقريرها السنوي حول الطاقة.

إشارات على تراجع التوازن في السوق

تقلّص الفارق الفوري لعقود خام "غرب تكساس" الوسيط إلى علاوة بلغت 5 سنتات فقط للبرميل بين أقرب عقدين، ما يشير إلى ضعف هيكل الأسعار الصعودي "باكورديشن" (backwardation) وسط توقعات بزيادة المعروض.

وقد توقعت "وكالة الطاقة الدولية"، ومقرها باريس، تكوّن فائض قياسي في المعروض خلال العام المقبل، في حين حذّرت بنوك، من بينها "غولدمان ساكس غروب"، من ارتفاع المخزونات النفطية العالمية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
أسعار النفط تستقر قبيل صدور تقارير "أوبك" و"وكالة الطاقة"