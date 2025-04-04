استقرت أسعار النفط اليوم الخميس إلى حد كبير بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 63.50 دولار للبرميل، في حين استقرت عقود خام تكساس عند 59.60 دولار.

"الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى مطلع نوفمبر 850 ألف برميل يوميا وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف". بنك "جيه بي مورجان"

في الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام في أمريكا 5.2 مليون برميل إلى 421.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 603 آلاف.

انخفضت أسعار النفط عالميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.