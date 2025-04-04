الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025
الطاقة

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس إلى حد كبير بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 63.50 دولار للبرميل، في حين استقرت عقود خام تكساس عند 59.60 دولار.

هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة

أمين عام أوبك: قرار وقف زيادات الإنتاج منطقي والسوق متوازنة

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، إن قرار تحالف "أوبك+"...

Tue, 04 2025

"الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى مطلع نوفمبر 850 ألف برميل يوميا وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف".بنك "جيه بي مورجان"

في الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام في أمريكا 5.2 مليون برميل إلى 421.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة 603 آلاف.

"أوبك": نعيد براميل النفط للسوق بانتظام والطلب مرشح للنمو 1.3 مليون برميل يوميا

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص: إن التوقعات تشير إلى نمو...

Mon, 03 2025

انخفضت أسعار النفط عالميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.

