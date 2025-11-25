استقرّت أسعار النفط مع متابعة المستثمرين لحالة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع، وهو ما عوّض تأثير التقدّم في محادثات السلام بشأن أوكرانيا والتي قد تمهّد الطريق لزيادة إمدادات الخام.

ظل خام "برنت" قرب 63 دولاراً للبرميل بعد أن ربح أكثر من 1% يوم الإثنين، في حين بقي خام "غرب تكساس الوسيط" دون 59 دولاراً.

وحذت الأسهم الآسيوية حذو مكاسب وول ستريت بدعم من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وإلى جانب تعزيز المعنويات، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ أول محادثات بينهما منذ اتفاقهما على هدنة تجارية الشهر الماضي.

تأثير محادثات أوكرانيا على أسعار النفط

في ما يتعلق بأوكرانيا، تبنّى ترمب نبرة إيجابية إزاء احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار، بعد أن ضيّقت المحادثات هوّة الخلافات بشأن أحدث مقترح سلام قدّمه.

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، قد تُخفِّف الولايات المتحدة ودول أخرى العقوبات المفروضة على روسيا، بما يحتمل أن يعزّز إمدادات النفط في السوق.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجيات السلع في "آي إن جي غروب": "في حين أن النفط يستفيد من موجة الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق، ستظل محادثات السلام عاملاً محورياً".

وتراجع الخام هذا العام، مع استعداد العقود الآجلة لتسجيل رابع انخفاض شهري في نوفمبر، في ما سيكون أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023.