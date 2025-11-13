الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الطاقة

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد توقعات بزيادة الطلب على الخام في الأسواق العالمية.

بحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام القياس العالم مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يناير المقبل 0.51% إلى 63 دولارا للبرميل.

عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الآجلة تسليم ديسمبر ارتفعت  0.5% إلى 58.78 دولار للبرميل. 

رفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 790 ألف برميل يوميا من 710 آلاف في التوقعات السابقة.

ارتداد في اتجاه الصعود

كانت أسعار الخام قد هبطت بنحو 4% في وقت سابق اليوم بعد أن أظهرت بيانات منقولة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الجاري.

لكن على الرغم من زيادة مخزونات الخام الأمريكية، فقد انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقا للبيانات التي نقلتها "رويترز" أمس عن مصادر.

وتوقعت أوبك وجود فائض في المعروض العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف "أوبك+".

كذلك، فإن الزيادة أقل من توقعات 9 محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل في المتوسط.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الخميس.

النفطأسواقأوبك +أوبكأمريكامخزونات الخام الأمريكية
