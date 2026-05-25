أرامكو السعودية تنقل الملكية الكاملة لمشروع بريفكيم إلى "بتروناس"

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة بتروليام ناسيونال برهاد (بتروناس) اليوم، توقيع اتفاقية لنقل حصص أرامكو السعودية، في شركتي بينجرانج للتكرير إس. دي. إن. بي. إتش. دي وبينجرانج بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي (يُشار إليهما مجتمعتين بـ "بريفكيم") ومقرهما في مجمع بينجرانج المتكامل الذي يقع في مدينة بينجرانج في ولاية جوهور، في ماليزيا، إلى "بتروناس".

وبحسب بيان للشركة اليوم، يخضع نقل الحصص لاستيفاء شروط الإتمام المعتادة، وسيصبح بموجبه مشروع بريفكيم مملوكًا بالكامل لمجموعة شركات بتروناس، وتتولى أعماله التشغيلية.

وتمكّن ملكية "بتروناس" الكاملة لمشروع بريفكيم من تعزيز التوافق التشغيلي والمرونة على نطاق سلسلة القيمة الخاصة بها مع الاستفادة من شبكة التوريد الدولية، ونموذج التشغيل المتكامل لدعم استمرار الموثوقية في ظل ظروف السوق المتغيرة. كما تدعم هذه الصفقة جهود أرامكو السعودية لتطوير محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ما يوفر للشركة مرونة إضافية لمتابعة الاستثمارات التي تتماشى مع إستراتيجيتها في هذا القطاع.

وأُبرمت الصفقة وفق شروط متفق عليها بين الطرفين، ما يبرز الأولويات الإستراتيجية المتغيرة لكلا الطرفين. وستعمل كلٌّ من أرامكو السعودية و"بتروناس" بفاعلية لبحث الترتيبات التجارية بعد عملية النقل، بما في ذلك تنسيق إمدادات النفط الخام، وتبادل التقنية، والتوزيع المتكامل للمنتجات، وذلك استنادًا إلى شراكتهما الممتدة لعدة عقود.

وبحسب البيان ستواصل أرامكو السعودية و"بتروناس" التركيز على تحقيق التميّز التشغيلي، والقيمة المستدامة للمساهمين والمجتمعات التي تعمل في نطاقهما.