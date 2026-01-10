"xAI" تستنزف 8 مليارات دولار وتكشف عن خطة "أوبتيموس"





تعاني شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استنزاف سريع للسيولة، إذ تتزايد خسائرها مع إنفاقها على بناء مراكز بيانات واستقطاب المواهب وتطوير برمجيات ستشغل في النهاية روبوتات شبيهة بالبشر، وفق وثائق داخلية.

أظهرت وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ" أن "إكس إيه آي" تكبدت خسارة صافية قدرها 1.46 مليار دولار خلال الربع الثالث، ارتفاعاً من مليار دولار في الربع الأول. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أنفقت الشركة 7.8 مليار دولار نقداً.

وعلى غرار شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة سريعة النمو الأخرى، تسارع "إكس إيه آي" إلى استهلاك حصيلة جولات التمويل الأخيرة، وفقاً لتقرير أرباحها الأخير ومكالمة هاتفية أجراها مسؤولو الشركة مع المستثمرين، بحسب أشخاص مطلعين.

وأبلغت الشركة المستثمرين أن هدفها بناء ذكاء اصطناعي مكتفٍ ذاتياً قادر في النهاية على تشغيل روبوتات شبيهة بالبشر مثل "أوبتيموس"، وهو روبوت شركة "تسلا" (Tesla) المصمم ليحل محل العمالة البشرية.

تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي

خلال مكالمة مع المستثمرين، قال قادة "إكس إيه آي، ومن بينهم رئيس قسم الإيرادات جون شولكين، إن التركيز الأساسي للشركة حالياً ينصب على تسريع تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي وبرمجيات أخرى، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية النقاشات. وستغذّي هذه المنتجات ما يُعرف باسم "ماكروهارد"، وهو مصطلح قال ماسك إنه يشير إلى شركة برمجيات تعمل بالذكاء الاصطناعي فقط في تلاعب لفظي على اسم "مايكروسوفت" (Microsoft)، تمهيداً لتمكينها لاحقاً من تشغيل "أوبتيموس".

أوضح المسؤولون التنفيذيون للمستثمرين أن "إكس إيه آي" تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة الإنفاق بقوة. ووصفت الوثائق وتيرة النمو المتسارعة للذكاء الاصطناعي بأنها "سرعة الإفلات"، وهو مصطلح مستمد من ديناميكيات علوم الفضاء ويستخدمه إيلون ماسك كثيراً لوصف مدى سرعة توسع شركاته، بما فيها "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" (Space Exploration Technologies).

تضاعفت إيرادات "إكس إيه آي" تقريباً على أساس ربع سنوي لتصل إلى 107 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وفقاً لوثائق مالية جرت مشاركتها مع المستثمرين واطّلعت عليها "بلومبرغ".

رفض ممثل عن "إكس إيه آي" التعليق.

تكامل شركات إيلون ماسك

رغم أن إيلون ماسك يدير عدة شركات ومشاريع منفصلة، فإنه كثيراً ما يربط بين أهدافها ومواردها. فقد جرى دمج روبوت الدردشة "جروك" (Grok) التابع لشركة "إكس إيه آي" بالكامل داخل شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، المعروفة سابقاً باسم "تويتر" (Twitter)، كما أصبح متاحاً أيضاً داخل سيارات "تسلا".

كذلك، استثمرت "سبيس إكس" (SpaceX)، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، بالفعل في "إكس إيه آي"، التي أنفقت بدورها مئات الملايين على بطاريات "ميغاباك" (Megapack) التابعة لـ"تسلا".

تحدث إيلون ماسك عن المنافع المحتملة لربط "إكس إيه آي" و"تسلا" بشكل رسمي، غير أن شركة السيارات لا تُعد حالياً مستثمراً في "إكس إيه آي". وفي نوفمبر، صوّت مساهمو "تسلا" على اقتراح يقضي باستثمار الشركة في "إكس إيه آي"، وهي فكرة حظيت بدعم إيلون ماسك، غير أن المقترح غير الملزم لم ينجح في حصد الأصوات اللازمة لاعتماده.

وقال المستشار العام لـ"تسلا"، براندون إيرهارت، حينها إن مجلس إدارة "تسلا" يدرس الخطوات التالية.

تضارب استراتيجي

يمكن أن يُنظر إلى احتمال تولي "إكس إيه آي" تشغيل الروبوتات البشرية التابعة لـ"تسلا" على أنه يتناقض مع تصريحات سابقة أدلت بها إدارة "تسلا" في محاولة لتصوير عمل الشركتين على أنه منفصل وغير مترابط إلى حد كبير.

وقال ماسك في 2024: "تعمل (إكس إيه آي) على الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء الاصطناعي الفائق. وتحاول (تسلا) صنع سيارات وروبوتات ذاتية القيادة. إنها أمور مختلفة".

في الوقت الراهن، تركز "إكس إيه آي هولدينجز" (XAI Holdings)، الشركة الأم لكلٍّ من "إكس إيه آي" و"إكس"، على جمع الأموال لمواكبة نفقاتها الكبيرة. فقد أغلقت مؤخراً جولة تمويل بقيمة 20 مليار دولار بمشاركة مستثمرين من بينهم "إنفيديا" (Nvidia) و"فالور إكويتي بارتنرز" (Valor Equity Partners) و"جهاز قطر للاستثمار" (Qatar Investment Authority)، ما رفع تقييم الشركة إلى نحو 230 مليار دولار.

ومن المتوقّع أن تكفي هذه السيولة لتمويل الشركة للعام المقبل أو أكثر، في ظل إنفاقها أقل من مليار دولار شهرياً على الاستثمارات، بحسب أشخاص مطّلعين على أوضاعها المالية. كما أظهرت الوثائق أن "إكس إيه آي" أنفقت قرابة 8 مليارات دولار نقداً على الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وتعتمد "إكس إيه آي" على مزيج من تمويل حقوق الملكية والديون. فقد تعاونت مع "فالور" و"أبولو جلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management) لتأسيس كيان ذي غرض خاص لشراء رقائق "إنفيديا"، كما تتوقع إبرام صفقات إضافية قريباً لمواصلة تطوير مركز البيانات "كولوسوس" في ممفيس بولاية تينيسي.

وتخطط الشركة بالفعل لتوسيع مجمع "ممفيس"، بعد أن اشترت أخيراً مبنى ثالثاً في المنطقة سيزيد قدرتها الحاسوبية إلى ما يقرب من 2 جيجاواط، بحسب ما ذكره ماسك أواخر العام الماضي.

أتاحت مكالمة "إكس إيه آي" مع المستثمرين فرصة الاستماع إلى القيادة الجديدة في الشركة. فقد انضم أنطوني أرمسترونغ، المصرفي السابق في "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley)، إلى "إكس إيه آي" و"إكس" بصفة المدير المالي خلال الخريف، فيما تولى شولكين، الشريك في "فالور إكويتي"، دوراً جديداً في "إكس إيه آي" أواخر العام الماضي، بحسب أشخاص مطلعين.

لم يرد أرمسترونغ وشولكين فوراً على طلبات التعليق، في حين استقال مايك ليبراتور، المدير المالي السابق لـ"إكس إيه آي"، في الخريف الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.

أهداف "إكس إيه آي" السنوية

خلال مكالمة المستثمرين، أبدى مسؤولو "إكس إيه آي" (xAI) تفاؤلاً إزاء نتائج الشركة، مع التركيز على نمو الإيرادات، غير أنها قد لا تتمكن من بلوغ مستهدفها السنوي. ففي يونيو، أبلغت الشركة المستثمرين بأنها تطمح لتحقيق إيرادات قدرها 500 مليون دولار خلال العام.

وحتى سبتمبر، سجلت "إكس إيه آي" مبيعات تجاوزت 200 مليون دولار. ومع ذلك، ارتفع الربح الإجمالي للشركة، إذ بلغ 63 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ14 مليون دولار فقط في الربع السابق، بحسب الوثائق.

مع ذلك، تواصل خسائر "إكس إيه آي" التفاقم، مع بقاء صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في المنطقة السلبية. وأفادت الشركة بخسارة قدرها 2.4 مليار دولار في صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى سبتمبر، ما يعكس أن الإيرادات لم تعوّض بعد حجم الإنفاق.

وهذا النمط شائع بين الشركات الناشئة التي تحتاج إلى سيولة كبيرة للتوسع وتستغرق وقتاً قبل تحقيق الربحية. إلا أن خسائر "إكس إيه آي" تجاوزت التقديرات السابقة، بعدما كانت الشركة قد توقعت خسارة قدرها نحو 2.2 مليار دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" سابقاً.

لم تُفصح "إكس إيه آي" بعد للمستثمرين عن نتائج نهاية العام، التي وصفها المسؤولون التنفيذيون بالإيجابية.

جمعت "إكس إيه آي" ما لا يقل عن 40 مليار دولار من التمويلات عبر حقوق الملكية حتى الآن، من بينها جولة أخيرة بقيمة 20 مليار دولار أعلنتها الشركة في وقتٍ سابق من هذا الشهر. كما أنققت قرابة 160 مليون دولار على شكل تعويضات قائمة على الأسهم حتى سبتمبر، في إشارة إلى احتدام المنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي.