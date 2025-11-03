



أعلنت tali ventures، صندوق الاستثمار الجريء لمجموعة stc، عن الاستكمال الناجح لجولة تمويل استثماري من الفئة "أ" بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي (23 مليون ريال سعودي) في شركة “بونات”، المنصة السعودية الرائدة في تقديم حلول التفاعل مع العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقادت tali ventures، هذه الجولة الاستثمارية إلى جانب صندوق anb seed وصندوق رؤى للنمو ورزم للاستثمار، وعدد من كبار المستثمرين الملائكيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجموعة stc لمواصلة استثماراتها في الحلول المبتكرة ودعم التحول الرقمي للشركات المحلية الناشئة.

تأسست “بونات” في الرياض، ونجحت في بناء أحد أسرع أنظمة التفاعل الرقمية نموًا في المنطقة، حيث تجمع منصتها الشاملة بين التحليلات المتقدمة، وأدوات التفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحافظ الرقمية، وحلول التسويق الآلي القادرة على التفاعل مع سلوك العملاء، مما يمكّن التجار من جذب المزيد من العملاء، وتحقيق نمو ملموس. تخدم الشركة اليوم آلاف العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات في مختلف أنحاء المملكة، حيث تتيح لهم الوصول لأكثر من 6 ملايين مستخدم.

وستتم الاستفادة من حصيلة الجولة التمويلية في تعزيز قدرات "بونات" في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق حلول متقدمة لأتمتة الحملات التسويقية، والتوسع نحو قطاعات جديدة مثل تجارة التجزئة والخدمات. كما ستمكّن المنصة التجار من إدارة تجربة العميل من مكان واحد بفضل ربط المنصة بأنظمة الدفع والمحافظ الرقمية.

وقال معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة stc: "تواصل stc دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الارتقاء بتجربة العميل من خلال ذراعها الاستثماري tali ventures، ونعتقد بأن التفاعل الفعال مع العملاء يشكل ركيزة أساسية لضمان ولائهم ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. ويجسد استثمارنا في ’ بونات‘ التزامنا بتمكين التجار بأدوات رقمية ذكية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار: "يشكل هذا الاستثمار خطوة مهمة في أحد أسرع الأسواق نموًا في المملكة، إذ تشير التوقعات إلى أن قيمة منصات نجاح العملاء ستتضاعف ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى نحو 180 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق إدارة علاقات العملاء 1.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. وتلعب شركة بونات دوراً مهماً في كلا المجالين، حيث توفر أدوات تفاعل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتسارع في المملكة. ونسعى من خلال صندوق الاستثمار التابع لنا إلى دعم هذه المنصة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو في مرحلة مهمة من تطور بيئة الاستثمار الجريء في المملكة".

من جانبه، قال سعود بن سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بونات" : "نفخر بتأسيس واحدة من أكثر منصات التفاعل القائمة على البيانات تأثيرًا في المنطقة، ونعتقد بأن هذا الاستثمار يشكل خطوة مهمة لدعم مسيرة نمو الشركة في المستقبل، حيث يعزز من قدرتها على التوسع، وتحسين حلول دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشركات من تحويل أي تفاعل مع العملاء إلى فرصة لتحسين إيراداتها".

وختم تركي الجعيب، الشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو: "سعداء بدعم شركة بونات في المرحلة القادمة من مسيرة نموها، حيث تسهم في تقديم مفهوم جديد لطريقة تفاعل الشركات السعودية مع عملائها، وتعزز من قدرتها على المنافسة في اقتصاد غير نقدي وقائم على البيانات من خلال دعمها بالمحافظ الرقمية والتحليلات المعمقة داخل المتجر".

