‏STC Bank يطلق مجموعة بطاقات ائتمانية بمزايا تنافسية واسترداد نقدي يصل إلى 10%





أعلن STC Bank عن إطلاق منتج البطاقات الائتمانية، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول مالية رقمية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من تجربتهم المصرفية اليومية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير منتجات مبتكرة تجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام، بما يواكب تطلعات العملاء نحو خدمات مالية رقمية أكثر كفاءة وسلاسة.

وتشمل البطاقات الائتمانية المختلفة أربع فئات رئيسية، وهي: بطاقة بلاتينية، سيجنتشر، إنفينيت، وإنفينيت بريفليج، حيث صممت كل فئة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، مع تقديم مزايا متنوعة تتناسب مع أنماط إنفاقهم.

وتوفر هذه البطاقات مجموعة واسعة من المزايا التنافسية، من أبرزها برنامج الاسترداد النقدي المرن الذي يصل إلى 10% على فئات مختارة، إضافة إلى مزايا أخرى عديدة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية عند الاستخدام محلياً ودولياً.

كما تتيح البطاقات تجربة رقمية متكاملة، تشمل الإصدار الفوري للبطاقة وإدارتها بالكامل عبر تطبيق STC Bank، مما يمنح العملاء تحكماً كاملاً وسهولة في متابعة وإدارة عملياتهم المالية.

ويعكس هذا الإطلاق التزام STC Bank بتعزيز منظومة خدماته المصرفية الرقمية، من خلال تقديم حلول مالية متقدمة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتجربة الرقمية السلسة، بما يسهم في دعم منظومة التحول نحو الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

يخضع المنتج لسياسات الائتمان المعتمدة.

تطبق الشروط والأحكام.

Ad