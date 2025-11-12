قدمت مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية المبتكرة الخاصة بقطاع السياحة



استعرضت مجموعة stc خلال مشاركتها في منتدى تورايز 2025، بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وخبراتها التقنية، التي تسهم بدعم التحول نحو قطاع سياحي ذكي ومتطور في مختلف أنحاء السعودية.

وشاركت stc في المنتدى بصفتها الراعي الرسمي للحدث، الذي يحظى بحضور نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل السياحة وتعزيز الابتكار والتعاون في القطاع، حيث تعتزم المجموعة استعراض مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية المبتكرة الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، بهدف تمكين المستثمرين ودعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحسين تجربة الزوار، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

ومن أبرز الابتكارات التي سلطت المجموعة الضوء عليها خلال المنتدى منصة المستثمرين التفاعلية، التي توفر أدوات تحليلية تعتمد على البيانات لتقييم فرص الاستثمار في القطاع السياحي، إلى جانب منصة التحليل الجغرافي التي تساعد الجهات الحكومية والشركات على تحسين خدماتها السياحية وتجربة الزوار عبر تحليلات شاملة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تقوم بتحويل البيانات الجغرافية إلى رؤى عملية تساعد في تخطيط البنية التحتية وإدارة الموارد السياحية.

كما قدمت المجموعة منصة رقمية لعمليات البناء والتشييد، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المشاريع وضمان أعلى معايير السلامة في تطوير الوجهات السياحية، مع مواصلة دفع الابتكار وتعزيز تجربة الزوار والمساهمة في بناء مستقبل حيوي ومستدام لقطاع السياحة في المملكة.

وقدمت مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي.

تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

في السياق نفسه وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين بما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتسريع نمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة للترويج للوجهات السياحية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما ستوظف مجموعة stc خبراتها لتعزيز التحول الرقمي في القطاع ورفع كفاءة عملياته التشغيلية. وسيركز التعاون على تطوير تجارب سلسة للزوار، مدعومة بالبيانات، والبنية التحتية المتقدمة، بما يُسهم في تخصيص التجارب وتحسين الخدمات السياحية.

علاوةً على ذلك، سيتعاون الطرفان في استكشاف نماذج جديدة للشراكة وفرص استثمار مشتركة لدعم النمو المستدام للقطاع السياحي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية بارزة.

