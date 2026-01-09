"stc" تحقق نجاحا استثنائيا في إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي

حققت مجموعة stc نجاحا استثنائيا في إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار على شريحتين.

وشمل الإصدار طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد يبلغ سندات الخزانة الأمريكية (UST) مضافًا إليه (75) نقطة أساس، وإصدار بقيمة 1.250 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد UST + (90) نقطة أساس. وبلغ إجمالي سجل الأوامر أكثر من 8 مليارلات دولار أمريكي عبر الشريحتين، بمعدل تغطية تجاوز 4 مرات، مع مشاركة أكثر من 300 مستثمرًا في الاكتتاب.

وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين، مما يعكس ثقة راسخة في متانة وكفاءة نموذج أعمال مجموعة stc، واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها الرقمية، واغتنام فرص البنية التحتية، وتمكين المشاريع الضخمة، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين.

ويُسهم هذا الإصدار في تعزيز وصول مجموعة stc إلى أسواق رأس المال الدولية، وترسيخ ثقة المستثمرين في متانة مركزها الائتماني، كما يدعم دورها الاستراتيجي في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.

