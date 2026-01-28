Oracle تطلق جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من العاصمة السعودية الرياض لدعم اقتصاد القطاع

أطلقت شركة Oracle جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل عددًا من الدول حول العالم، من العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية للمملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشاركة حكومية وقيادية واسعة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التحول الاقتصادي

وشهدت الفعالية مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين، وقادة الأعمال، وصنّاع القرار في القطاع التقني، إلى جانب المطورين والمبتكرين من مختلف مناطق السعودية، حيث انضموا إلى قادة Oracle لمناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إحداث تحول شامل في القطاعات المختلفة داخل السعودية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتمكين المؤسسات المحلية من الابتكار بشكل آمن وعلى نطاق واسع.

Oracle: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي لتعزيز التنافسية وبناء الكفاءات

وقالت نائب الرئيس لشؤون القطاع العام والتطبيقات السحابية، والمديرة الإقليمية لشركة Oracle في السعودية رهام الموسى، "إن المملكة تتبوأ مكانة متنامية كإحدى أكثر الاقتصادات تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم"، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يُعد محركًا رئيسيًا للابتكار من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تنافسية الكفاءات البشرية السعودية.

وأضافت الموسى أن "استضافة الرياض لحدث جولة Oracle العالمية للذكاء الاصطناعي، تسهم في دعم السعودية عبر تسليط الضوء على رواد المعرفة في مجال التطبيقات العملية، بما يسرّع من إنشاء مؤسسات سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وقابلة للتوسع، وبما يتماشى مع المبادرات الوطنية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030".

استعراض أحدث تقنيات Oracle في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

واستعرضت فعالية Oracle في الرياض أحدث التطورات في تطبيقات الحوسبة السحابية، وقواعد البيانات، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أتاحت سلسلة من المحاضرات الرئيسية وورش العمل التطبيقية للحضور فرصة استكشاف كيفية استفادة الشركات السعودية من قدرات Oracle في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية.

وتركزت النقاشات على دور حلول Oracle في تمكين الشركات السعودية من الاستفادة الآمنة من البيانات، وتحويل عملياتها التشغيلية عبر مختلف القطاعات والوظائف، بما يدعم مسارات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي على مستوى الاقتصاد الوطني.