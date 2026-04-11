LG تحقق إيرادات تاريخية بـ 17.8 مليار دولار خلال الربع الأول لـ 2026

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) تحقيق إيرادات مجمعة في الربع الأول من 2026 بقيمة 23.73 تريليون وون كوري (17.8 مليار دولار)، كأعلى مستوى في تاريخ الشركة، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 1.67 تريليون وون كوري، بحسب تقرير صادر اليوم.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد الكلي، حافظت الأعمال الأساسية للشركة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، على نموها مرتكزة إلى القدرة التنافسية القوية لمنتجات إل جي ومكانتها الراسخة في السوق.

كما أسهم التوسع في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، بما في ذلك حلول مكونات المركبات، في وصول إيرادات الربع الأول إلى هذا المستوى القياسي.

وجي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وحققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار في 2024.

وتصنع الشركة المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، إضافة للعلامة التجارية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ.

أرباح تشغيلية تتجاوز توقعات السوق

تجاوزت الأرباح التشغيلية توقعات السوق وسجلت تحسناً على أساس سنوي، مدفوعةً بتدابير الاستجابة الاستباقية للرسوم الجمركية، بما في ذلك تعزيز الإنتاج، وجهود تحسين هيكل التكلفة على مستوى الشركة، مع التركيز على النمو القائم على الربحية، إضافة إلى النمو المستمر في الأعمال القائمة على المنصة والاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت.

ومع استمرار حالة عدم اليقين العامة، بما في ذلك انعدام الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، ستقوم إل جي بتنفيذ تدابير مرنة واستباقية للحد من التأثيرات المحتملة على أعمالها.

واصلت وحدة أعمال الأجهزة المنزلية في إل جي تحقيق النمو من خلال التركيز على جانبي التميز والحجم بما يتماشى مع الطلب المتغير في السوق. كما أسهم النمو في الأعمال القائمة على الاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت في دفع هذا الأداء.

وتعزيزاً للربحية، تعتزم إل جي تسريع مساعيها لحفز الابتكار في مجال هيكل التكلفة وسط الضغوط المستمرة على أسعار المواد الخام.

كما ستعزز الشركة محركات النمو المستقبلية مثل الروبوتات المنزلية ومكونات الروبوتات، بما في ذلك المحركات الديناميكية.

تحسن ربحية وحدة أعمال الإعلام والترفيه

تحسنت ربحية وحدة أعمال الإعلام والترفيه في إل جي على أساس سنوي نتيجة التركيز على الكفاءة التشغيلية وحققت أرباحاً قوية مقارنةً بالربع السابق. كما حافظت أعمال نظام التشغيل webOS ذات الأهمية الإستراتيجية على نمو قوي.

وتسعى إل جي هذا العام إلى الحفاظ على كفاءة عملياتها التشغيلية مع الاستفادة من تشكيلتها المتميزة من المنتجات، بما في ذلك تلفزيونات OLED، وشاشات LCD المتميزة مثل Micro RGB، وأجهزة تلفزيون نمط الحياة.

واصلت أعمال حلول المركبات نموها المستقر مدعومةً بتراكم الطلبات القوي. كما تحسنت الربحية على أساس سنوي مدفوعةً بالجهود الجارية لتحسين هيكل التكلفة.

ونظراً لارتفاع نسبة عملاء الشركة في الخارج، كان لظروف أسعار صرف العملات الأجنبية أيضاً تأثير إيجابي جزئي في الربحية.

التركيز على فرص المضخات الحرارية

شهدت أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في إل جي انخفاضاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وستركز إل جي مستقبلاً على الفرص المهمة مثل المضخات الحرارية، بما يتماشى مع التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء.

كما تخطط الشركة للتوسع خارج نطاق حلول التبريد بالهواء لتشمل تقنيات الجيل التالي مثل التبريد بالسوائل، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجال التبريد المخصص لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.