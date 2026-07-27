



عيّن "إتش إس بي سي هولدينجز" عدداً من القيادات في قسم أسواق أدوات الدين بالولايات المتحدة والشرق الأوسط، في إطار جهود لتعزيز قدراته على مساعدة الشركات الكبرى في الاقتراض من المستثمرين.

استقطب البنك ومقره لندن، ميتش فان زاندت وديفيد شولتز لقيادة قسم أسواق أدوات الدين الذي يساعد الشركات الأمريكية على جمع التمويل، وفق مذكرات داخلية اطلعت عليها "بلومبرغ".

قال "إتش إس بي سي" في إحدى المذكرات إن فان زاندت كان يعمل سابقاً لدى "مورجان ستانلي"، إذ قدم المشورة لعملاء قطاع التكنولوجيا بشأن الديون ذات الدرجة الاستثمارية. وقبل انضمامه إلى "مورغان ستانلي" عام 2019، أمضى نحو عقد من الزمن في "سيتي جروب"، وفقاً لصفحته على موقع "لينكدإن". أما شولتز فشغل سابقاً منصب العضو المنتدب لأسواق أدوات الدين في "إتش إس بي سي".

كما وظف "إتش إس بي سي" أحمد طه ويانيك لاكويه-ديرانت رئيسين مشاركين لأسواق أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وفقاً لمذكرة أخرى للبنك. وتخضع التعيينات الثلاثة لموافقة الجهات التنظيمية. وأكد متحدث باسم "إتش إس بي سي" محتوى المذكرات.

استراتيجية تمكين العملاء من الحصول على رأس المال

كتب آدم بوثاملي، الرئيس العالمي لأسواق أدوات الدين لدى "إتش إس بي سي"، في المذكرة: "نحن فخورون بالمواهب التي نمتلكها، ونواصل الاستثمار لتعزيز قدرتنا على تمكين العملاء من الوصول إلى رأس المال حيثما ومتى يكون ذلك أكثر أهمية".

يأتي التعيين في الشرق الأوسط بعد مغادرة نور صفا، الرئيسة السابقة لأسواق أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إتش إس بي سي"، والتي انضمت حديثاً إلى "غولدمان ساكس".

ويُظهر حسابه على "لينكدإن" أن طه، الذي سيكون مقر عمله في دبي، عمل سابقاً لدى "ستاندرد تشارترد" رئيساً لقطاع أسواق أدوات الدين للمؤسسات المالية.

أما لاكويه-ديرانت، الذي سيكون مقر عمله في الرياض، فكان يشغل مؤخراً منصب الرئيس العالمي لتمويل الصادرات والأسواق الناشئة وقروض تمويل السلع الأساسية المهيكلة في "سوسيتيه جنرال".

صفقات كبرى في إصدارت سندات بقيادة أمازون

قدّم "إتش إس بي سي" المشورة بشأن صفقات سندات شركات أميركية ذات درجة استثمارية بقيمة 47.9 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك بيع سندات بقيمة 37 مليار دولار من جانب شركة "أمازون دوت كوم".

وفي أوروبا، ساعد "إتش إس بي سي" أيضاً في ترتيب طرح سندات بقيمة 9 مليارات يورو (10.3 مليار دولار) لصالح شركة "ألفابت".

كما يُعد البنك من بين أبرز المؤسسات التي تدير مبيعات السندات السيادية والسندات المرتبطة بالجهات السيادية.

في وقت سابق، عيّن "إتش إس بي سي" مارك بيرن، الذي كان يعمل سابقاً لدى "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، ضمن فريق أسواق أدوات الدين في أوروبا، متخصصاً في مبيعات السندات السيادية وفوق الوطنية وسندات الوكالات. وسيبدأ عمله في البنك خلال وقت لاحق من هذا العام.