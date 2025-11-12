استقطبت "المسار الشامل للتعليم" طلبات بقيمة 61.6 مليار ريال من المؤسسات الاستثمارية في الطرح العام الأولي لحصة 30% من الشركة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، مما يشير إلى استمرار جاذبية الشركات الجديدة الوافدة إلى السوق بالنسبة للمستثمرين.

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم شركة المسار الشامل للتعليم عند الحد الأعلى البالغ 19.5 ريال للسهم، وذلك بعد تغطية المؤسسات المكتتبة لأسهم الطرح بنسبة 102.9 مرة، وفق إعلان الشركة على موقع "تداول السعودية".

الشركة قالت إنه بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ستبدأ مرحلة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 18 نوفمبر 2025 وتنتهي في 20 نوفمبر، على أن يتم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد و70% للمؤسسات، لتبلغ قيمة الطرح الإجمالية نحو 599 مليون ريال.

تعزيز مراكز التعليم لذوي الهمم في السعودية

يُشار إلى أن "المسار الشامل للتعليم" مملوكة لمجموعة "أمانات" الإماراتية وتعمل في مجال التعليم المتخصص والعالي في السعودية والإمارات. وذكر فادي حبيب المدير العام، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، أن الشركة تركز على التوسع في التعليم العالي وتعزيز مراكز التعليم والرعاية لذوي الهمم في السوق السعودية.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، شهدت السوق الرئيسية إدراج تسع شركات بمتحصلات إجمالية بلغت 12.4 مليار ريال، بحسب بيانات "تداول"، فيما تُجرى خلال نوفمبر عمليتا اكتتاب لشركتي "اتحاد جروننفيلدر سعدي القابضة" و شركة "شري للتجارة" إلى جانب طرح "المسار الشامل للتعليم".