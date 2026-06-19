ارتفعت أرباح " مصرف الراجحي " خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 7 مليارات ريال، مقارنة مع 6.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

المصرف أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن صافي الدخل نما نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 19.4% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان إلى 881 مليون ريال بنسبة 46.8%.

ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 13.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك انخفاض في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.

"الراجحي" الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية من حيث القيمة السوقية بـ 391.2 مليار ريال، تأسس في 1978 برأسمال 60 مليار ريال، وأدرج في السوق المالية السعودية عام 1988.