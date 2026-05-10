نمو أرباح SRMG الفصلية 7% بدعم الصعود القوي للإيرادات

تحويل قروض يدفع أرباح SRMG للنمو 7% خلال الربع الأول

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 33 مليون ريال بدعم النمو القوي للإيرادات.

"إس آر إم جي" قالت في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الارتفاع يعود إلى تحقيق دخل ناتج عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية بمبلغ 31.35 مليون ريال في قطاع الطباعة والتغليف.

الإيرادات الفصلية للمجموعة نمت 18.3% إلى 770 مليون ريال، بدعم ارتفاع إيرادات قطاع النشر والمحتوى المرئي بسبب مشروع نقل بطولات كرة القدم السعودية، إضافة إلى نمو إيرادات العلاقات العامة والإعلان.

الشركة عزت نمو أرباحها الصافية الفصلية إلى تحقيق دخل ناتج عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية بقيمة 31.35 مليون ريال في قطاع الطباعة والتغليف، مضيفة أنه رغم ارتفاع الإيرادات الإجمالية، فقد تراجعت إيرادات قطاع الطباعة والتغليف نظرا لتغيرات الأسواق، ما أدى لتقليص حجم الأعمال فيه.

المجموعة كانت قد أكدت عند إعلان نتائجها السنوية للعام الماضي، استمرارها في تنفيذ أولوياتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يشمل رفع الكفاءة، وتحسين هيكل الأعمال، وتعزيز الانضباط المالي، والاستثمار في الشركات والمنصات والمحتوى والمشاريع التي تدعم تنويع الإيرادات وإعادة بناء محفظة الأعمال على أسس راسخة.

تُعدُّ "SRMG" أكبر تكتل إعلامي في منطقة الشرق الأوسط جعلت قيمتها السوقية تفوق الـ 6 مليارات ريال، وهي الشركة الأم لشبكة "الشرق" الإخبارية بجميع منصاتها، كما تشتمل محفظتها عديد من وسائل الإعلام المطبوعة، والرقمية، والمرئية، منها "الشرق الأوسط" و"عرب نيوز" و"أرقام" و"مانجا" و "ثمانية".

المجموعة فازت الشهر الماضي بعقد من وزارة الثقافة السعودية لتشغيل وتنفيذ خدمات البث الفضائي والرقمي، وإدارة وإنتاج المحتوى الإعلامي والتسويقي لقناة "الثقافية" لمدة 3 سنوات، فيما كانت قد أعلنت أن منصات "ثمانية" التابعة لها، ستنقل مسابقات كرة القدم السعودية مقابل 387 مليون ريال سنويا حتى 2031.