زيادة الإيرادات يدفع أرباح "إكسترا" الفصلية للنمو 10%

نما صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" بنحو 10% خلال الربع الأول من 2026 إلى 94.7 مليون ريال متجاوزة التوقعات البالغة 91.7 مليون ريال.

"إكسترا" عزت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، ذلك إلى نمو إيرادات الشركة، ما انعكس على زيادة إجمالي الربح بـ 12.2% ليصل إلى 450 مليون ريال، كما شهدت الشركة تحسن هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6%، نتيجة تحسن المزيج البيعي في قطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.

إيرادات الشركة الربعية ارتفعت 5% إلى 1.82 مليار ريال، وذلك بدعم نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6%، جراء ارتفاع مبيعات قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات "كليكس"، وتحسن تجربة التسوق، ما ساهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات، أما في قطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات زيادة 17.5%، مدفوعة بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي 21%.

"إكسترا" التي تأسست في 2002، تعمل في قطاع تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاتصالات، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 6.4 مليار ريال، وتملك شركة الفوزان القابضة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 15%.