الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
أرباح "جرير" آخر فصول 2025 تنمو 12.5% بدعم المبيعات

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 8:45 |1 دقائق قراءة
أرباح "جرير" آخر فصول 2025 تنمو 12.5% بدعم المبيعات

نما صافي أرباح جرير السعودية للتسويق بنسبة 14% خلال الربع الأخير من 2025 إلى 3.19 مليار ريال بدعم زيادة المبيعات.

الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن إيراداتها الفصلية زادت 14% على أساس سنوي إلى 3.19 مليار ريال، جراء ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية والكمبيوتر والتابلت، إضافة إلى نمو خدمات ما بعد البيع.

"جرير" تأسست في الرياض عام 1974 كمكتبة صغيرة، وفي 2003، تحولت إلى شركة مساهمة وأدرجت في السوق المالية السعودية "تداول"، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 16.7 مليار ريال.

الشركة تعمل في أنشطة الأدوات المكتبية والمدرسية، والمطبوعات والكتب والوسائل التعليمية، وبرامج الحاسب الآلي، والهواتف النقالة ومستلزماتها، حيث تمتلك 60 فرعا في السعودية، إضافة إلى فروع في قطر، الإمارات، الكويت، والبحرين.

