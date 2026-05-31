"الخدمات الأرضية": 6.3 مليار ريال لتقديم خدمات للمطارات السعودية

فازت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، بتقديم المناولة الأرضية وخدمات الساحة والركاب داخليا ودوليا في جميع المطارات السعودية، وذلك لمدة 5 سنوات.

الشركة قالت في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنها تلقت ترسية من شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "طرف ذو علاقة" لتقديم الخدمات، وذلك بقيمة تقديرية للعقد تبلغ 6.3 مليار ريال، متوقعة أن يساهم في استدامة أعمالها، وتعزيز أدائها التشغيلي، على أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد من الربع الثاني لعام 2026.

الشركة كانت قد حققت صافي ربح 404.7 مليون ريال في 2025 بارتفاع 23.75% على أساس سنوي، نتيجة لمبادرات الشركة لتعزيز الإنتاجية بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 2.72 مليار ريال بدعم ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية.

كما استلمت أبريل الماضي، خطابات الربط الزكوي النهائية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأعوام المالية من 2015 حتى 2023، وبعد جهود مكثفة وتعاون بنّاء بين إدارة الشركة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إصدار الربوط النهائية بإجمالي فروقات بلغت 295.7 مليون ريال، ووافقت الشركة عليها مع احتفاظها بحقها في الاعتراض على بعض البنود.

"الخدمات الأرضية" التي تأسست في 2008، تعمل في تقديم خدمات لخطوط الطيران المحلية والدولية في جميع مطارات السعودية التي يبلغ عددها 29 مطارا، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.8 مليار ريال وتملك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حصة 52.5% من رأسمالها.