وصول أول طائرتين لـ"طيران الرياض" إلى مطار الملك خالد مخصصة للرحلات التجارية

أعلن "طيران الرياض" الناقل الوطني الجديد للسعودية، وإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن وصول أول طائرتين في أسطوله الجديد من (طراز بوينج 787-9 دريملاينر) المصممتين خصيصًا للرحلات التجارية، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتعد الطائرتان اللتان تحملان شعاري "الرياض 1" و"الرياض 2" (ومسجلتان بالرمز HZ-RXAA وHZ-RXAB)، من أولى الطائرات التابعة لطيران الرياض من طراز (دريملاينر) المتطورة البالغ عددها 72 طائرة.

ويمثل وصول الطائرتين، بداية خطط طيران الرياض الطموحة لزيادة أسطوله إلى أكثر من 180 طائرة، تشمل مزيجًا من الطرازات المخصصة للرحلات القصيرة (ضيقة البدن) والرحلات الطويلة (عريضة البدن)، بهدف ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، انطلاقًا من موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ومن المقرر وصول عدد آخر من الطائرات من نفس الطراز في مراحل الاعتماد النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، وصول أول طائرتين في أسطول الشركة من طراز ( دريملاينر) إلى الرياض، يومًا تاريخيًا لقطاع الطيران في السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وقال: "أنا في غاية السعادة والثقة بالمستقبل والإرث الذي نبنيه، فنحن لا نبني شركة طيران فحسب؛ بل نفتح بوابة جديدة إلى العالم من قلب المملكة، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم على متن طائراتنا في الرياض".