هل خططت مايكروسوفت من البداية لتحويل "أوبن إيه آي" إلى شركة ربحية؟





استهدفت شركة "مايكروسوفت" تحقيق عائد بقيمة 92 مليار دولار من استثماراتها الضخمة والمبكرة في شركة "أوبن إيه آي"، في إطار اتفاق تاريخي ساعد في تمهيد الطريق لعصر الذكاء الاصطناعي الحالي.

ورد هذا الهدف في وثائق التخطيط الخاصة بشركة "مايكروسوفت" منذ مطلع عام 2023، قبل الكشف عنه يوم الاثنين في المحكمة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، أمام هيئة محلفين تنظر في قضية إيلون ماسك التي تحظى باهتمام إعلامي واسع ضد "أوبن إيه آي" ومايكروسوفت" بمحكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إن الاستثمارات "حققت نتائج إيجابية بفضل قبولنا لعنصر المخاطرة".

استثمارات مايكروسوفت في "أوبن إيه آي"

استثمرت أكبر شركة برمجيات في العالم نحو 13 مليار دولار في الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" حتى أوائل عام 2023.

منذ ذلك الحين، قفز تقييم "أوبن إيه آي" إلى 852 مليار دولار بحلول نهاية مارس. حتى شهر أكتوبر، وقُدِّرت قيمة حصة مايكروسوفت في الشركة بنحو 135 مليار دولار.

بموجب دعوى قضائية عام 2024، اتهم ماسك زميليه المؤسسين في "أوبن إيه آي"، سام ألتمان وجريج بروكمان، بالتخلي عن المهمة التأسيسية للشركة باعتبارها منظمة غير ربحية تهدف إلى خدمة البشرية، وذلك عندما بدأت اتخاذ خطوات للتحول إلى شركة هادفة للربح. وقال أغنى شخص في العالم إن "مايكروسوفت" ساعدت في هذا "التحول" أو "الانحراف عن المهمة".

الحلفاء تحولوا إلى منافسين

دخلت مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" في خلافات حول شروط شراكتهما، ومع مرور الوقت أصبحتا في منافسة مباشرة متصاعدة.

في إطار إعادة هيكلة "أوبن إيه آي" العام الماضي، حصلت "مايكروسوفت" على حصة ملكية تبلغ 27% في الشركة الناشئة.

نفت كل من "أوبن إيه آي" وسام ألتمان وجريج بروكمان ومايكروسوفت ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن ادعاءات ماسك لا أساس لها وتشكّل مضايقات، وتهدف إلى تعزيز شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) التي أطلقها عام 2023.