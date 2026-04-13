"نيو للفضاء" تتيح خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا على طائرات "السعودية"

أطلقت مجموعة نيو للفضاء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، خدمة الإنترنت على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية مجانا، وذلك من خلال تزويد أسطولها بأحدث حلول الاتصال بالإنترنت أثناء الرحلة.

بموجب هذه الشراكة، ستوفر الخطوط السعودية خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا لجميع الضيوف على متن رحلاتها لتصبح من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقدم اتصالا واسع النطاق مجانيا خلال الرحلات الجوية، وتعتمد الخدمة على منظومة NSG Skywaves، بتفعيل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات، بما يضمن اتصالا سريعا وموثوقا عبر شبكة وجهات السعودية العالمية.

يجسد هذا الإنجاز القيم الأساسية للخطوط السعودية في الضيافة والابتكار والتميّز في الخدمة، كما يعكس التزامها بتعزيز ربط العالم بالمملكة، كما تواصل الخطوط السعودية من خلال إعادة تعريف تجربة السفر الرقمية، تجسيد رؤية 2030، عبر المزج بين الأصالة والتقنية، لتقديم تجارب عالمية المستوى تحتفي بالفخر السعودي ومسيرة التقدم.

المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم العمر قال "مع استمرار الخطوط السعودية في توسيع عملياتها والاستثمار في تحديث أسطولها، يظل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية أولوية إستراتيجية"، مؤكدا أن الاتصال اليوم أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل تجربة المسافرين، كما يشكل عاملا مهما يميز شركات الطيران في سوق شديد التنافسية، مضيفا "تتيح لنا هذه الشراكة الارتقاء بتجربة الضيوف، بجانب تعزيز منظومتنا الرقمية المتكاملة، بما يدعم قدرتنا التنافسية على المدى الطويل ويعزز نموّنا المستدام في قطاع طيران يزداد اتصالا وترابطا".

يأتي هذا التعاون متزامنا مع المرحلة المحورية من مسار تحول الخطوط السعودية، إذ تشهد أكبر استثمار في تاريخها لتطوير تجربة المسافرين، بدءًا من تحديث المقصورات بشكل شامل ووصولا إلى إطلاق خدمات رقمية من الجيل الجديد، مما يضمن رحلات أكثر تميزًا ومتعة تعكس في مضمونها القيم السعودية الأصيلة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء المهندس هيثم الفرج قال "إن هذه الشراكة تجسد روح التقدم الذي تشهده المملكة، وبصفتنا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، نفخر بتقديم حلول اتصال متقدمة ذات طابع سيادي وعلى نطاق واسع"، مضيفًا أن قطاع الطيران يعد أولوية إستراتيجية لمجموعة نيو للفضاء، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين في المملكة وحول العالم.

ويدعم نشر منظومة NSG Skywaves® توفير قدرات اتصال واسعة النطاق عبر أسطول الخطوط السعودية، ويجمع هذا الحل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات وهوائي الاتصال الجوي المعتمد Thinkom Ka2517 IFC، المورّد من شركة Eclipse Global Connectivity، بما يوفر منصة اتصال موحّدة وقابلة للتوسع.

تعتمد بنية المدارات المفتوحة Open Orbits™التابعة لشركة إس إي إس SES على دمج أقمار صناعية ضمن مداري الأرض المتوسط (MEO) والأرض الثابت (GEO)، بما يضمن اتصالًا واسع النطاق بزمن استجابة منخفض وسعة نقل عالية مع تغطية عالمية، وتتولى شركة Eclipse Global Connectivity قيادة عمليات دمج المعدات واعتمادها على الطائرات التي سيتم تحديثها، وكذلك الطائرات الجديدة ضمن خطوط الإنتاج.

تجسد الشراكة بين مجموعة نيو للفضاء والخطوط السعودية رؤية مشتركة لتعزيز ريادة المملكة في مجال تجارب الطيران الرقمية والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والارتقاء بتجربة المسافرين، والمساهمة في نمو اقتصاد الفضاء السعودي بما يدعم طموح المملكة في بناء اقتصاد فضائي تنافسي على المستوى العالمي.