



وافقت شركة "نيسان موتور" (Nissan Motor) على بيع مقرها العالمي في يوكوهاما مقابل 97 مليار ين (630 مليون دولار) لمجموعة مدعومة من شركة "مينث جروب" (Minth Group) التايوانية لصناعة قطع غيار السيارات، في وقت تسعى فيه شركة صناعة السيارات المتعثرة إلى تعزيز وضعها المالي.

سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة شراء خاصة تديرها "كاي جي آر مانجمنت" (KJR Management)، وهي وحدة عقارية يابانية تابعة لشركة الأسهم الخاصة العملاقة "كيه كيه آر وشركاه" (KKR & Co)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات. وكانت "بلومبرغ نيوز" قد نشرت تقريراً سابقاً عن الصفقة.

خطة انتشال "نيسان"

قالت "كاي جي آر" إنها ستتولى دور مدير الأصول إلى جانب "ميزوهو للعقارات" (Mizuho Real Estate Management).

ارتفعت أسهم "نيسان"، التي من المقرر أن تُعلن نتائج أعمالها في وقت لاحق من يوم الخميس، بنسبة 3.9% في بورصة طوكيو قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.1%. ولا تزال الأسهم منخفضة بنحو 27% العام الجاري. في المقابل، تراجعت أسهم "مينث غروب" المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.5% بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام.

تنفذ "نيسان" خطة واسعة لخفض التكاليف تشمل تقليص الوظائف وإغلاق مصانع، بينما تواجه أسوأ وضع مالي لها منذ أكثر من عقدين. وكانت شركة صناعة السيارات قد توقعت الأسبوع الماضي خسائر تشغيلية بقيمة 275 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو أول توجيه تُصدره بعد أن امتنعت سابقاً عن تقديم توقعات. وقد تُسهم عملية بيع مكاتبها الواقعة على ضفاف النهر في يوكوهاما في تخفيف هذا العجز جزئياً.

"نيسان" تودع مقرها الرئيسي

قالت "نيسان" في إفصاح إن "مينث جروب" هي المستثمر الرئيسي في الصفقة البالغة قيمتها 97 مليار ين، والتي تُعد جزءاً من اتفاق بيع وإعادة استئجار مدته 20 عاماً. وأضافت الشركة أنها ستُسجّل ربحاً صافياً بنحو 74 مليار ين.

ذكرت "نيسان": "سيُستخدم العائد للحفاظ على الاستثمارات الحيوية، بجانب تحديث الأنظمة الداخلية". وأوضحت أن الصفقة لن تؤثر على العمليات أو عدد الموظفين في مقرها الرئيسي.

أضافت شركة صناعة السيارات: "تعكس هذه الخطوة نهجاً منضبطاً في كفاءة رأس المال، من خلال تحرير القيمة من الأصول غير الأساسية لدعم عملية التحول في هذه السنوات الصعبة".

كان مقر "نيسان" الرئيسي يقع في الأصل في حي "جينزا"، أحد أرقى مناطق التسوق في طوكيو، لكنه انتقل في عام 2009 بعد الانتهاء من بناء مكتب جديد في يوكوهاما، المدينة التي تأسست فيها الشركة.

جبال ديون على "نيسان"

تعهد الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا في وقت سابق من العام الجاري بخفض 20 ألف وظيفة وتقليص عدد مواقع التصنيع العالمية لـ"نيسان" من 17 موقعاً إلى 10 فقط.

تُواجه الشركة المتعثرة تراجعاً حاداً في الأرباح وجبالاً من الديون، نتيجة تعاقب سريع على القيادة التنفيذية وتشكيلة الطرازات المتقادمة، بالإضافة إلى ضعف المبيعات في السوقين الأميركية والصينية.