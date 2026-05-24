"نوبكو" لـ"الاقتصادية": درونز لنقل الأدوية وحقائب إسعاف ذكية في الحج





بدأت الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" العاملة في قطاع الإمدادات الطبية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استخدام طائرات الدرون لنقل الأدوية خلال موسم الحج، وتوفير حقائب ذكية تمكن الممارسين الصحيين من مباشرة الحالات المرضية ميدانيا، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فهد البطحي الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة.

حقائب ذكية وصرف إلكتروني للأدوية

أوضح البطحي أن الشركة بدأت هذا العام تجربة “الحقيبة الإلكترونية” للممارسين الصحيين، حيث تم توفير نحو 10 حقائب ذكية تُمكّن الممارس من مباشرة الحالة ميدانياً، وقياس المؤشرات الحيوية للمريض، والتواصل المباشر مع الجهات الطبية للحصول على التعليمات والتوجيهات العلاجية الفورية.

أوضح أيضا أن تجربة "الصرف الإلكتروني للدواء" ستطبق لأول مرة في حج هذا العام وستكون في مواقع محددة بمشعر منى، بحيث يتم صرف الأدوية إلكترونياً وفق الوصفات الصادرة عبر نظام “وصفتي”، بما يسهم في تسهيل الخدمة وتسريع حصول المرضى على العلاج.

طائرات درون بحمولات تصل لـ 5 كيلوجرامات

في جانب التقنيات الحديثة، أشار البطحي إلى توسع الشركة في استخدام طائرات الدرون، حيث يجري حالياً تشغيل 5 طائرات بحمولات تصل إلى 5 كيلوجرامات و3 كيلوجرامات، لاستخدامها في نقل الإمدادات الطبية خلال الموسم، مؤكداً نجاح التجارب التشغيلية التي أُجريت حتى الآن في عدة مواقع.

تأسست نوبكو في عام 2009 برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال بهدف تنظيم قطاع الطلبات الطبية وزيادة كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وبيّن البطحي أن الشركة وسّعت أيضاً عمليات المستودعات المتنقلة وخدمة "موصول" في المشاعر المقدسة التي تهدف إلى إيصال الإمدادات الطبية للممارسين الصحيين في أسرع وقت ممكن، بما يضمن جاهزية الفرق الميدانية وعدم انشغالها بتأمين الاحتياجات اللوجستية أثناء تقديم الخدمة الإسعافية.

منظومة الإمداد تعتمد على شبكة مترابطة من المستودعات، تشمل مستودع عرفات بطاقة استيعابية تبلغ نحو 680 طبلية، إضافة إلى مستودع في جدة بطاقة تصل إلى 45 ألف طبلية، إلى جانب مستودع مساند في حداء بطاقة تبلغ 8 آلاف طبلية تعمل لدعم الخدمات الطبية والإسعافية.