ارتفع صافي دخل شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية بنحو 14% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 62.5 مليون ريال.

الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن السبب يعود لزيادة الإيرادات نتيجة نمو قطاعي الدقيق والأعلاف، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة ‎%1.26 ليصل إلى ‎114.48‎ مليون ريال بدعم تحسين الكفاءة وضبط التكاليف.

تقليص الديون دعم النمو

التحسين المستمر في تكاليف الإدارة والمصروفات التشغيلية مع الحفاظ على نمو قوي للشركة، أسهم في نمو صافي الدخل، إضافة إلى جهود الشركة في تقليص الديون عبر السداد المبكر الطوعي للقروض، ما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل ‎7.9‎ مليون ريال، وزيادة الإيرادات المالية الناتجة بشكل رئيسي من الودائع المتوافقة مع الشريعة بارتفاع ‎%62.

"المطاحن العربية" العاملة في نشاط في تعبئة وطحن الحبوب وصناعة الأعلاف، تأسست في 2016 لدعم الأمن الغذائي في السعودية والخليج، حيث بلغت قيمتها السوقية اليوم 2.15 مليار ريال وشركة أبناء عبدالعزيزالعجلان حصة 35% من رأسمها وشركة سليمان الراجحي 24.5%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك حصة 10.5%.

الإيرادات الفصلية للشركة سجلت نموا طفيفا بنحو 1% لتصل إلى 246.5 مليون ريال، جراء نمو مستقر في قطاع الدقيق بنسبة 4.41%‎، مدعومً بنمو مبيعات التجزئة (B2C) نتيجة الحوافز القوية لتعزيز مبيعات العبوات الصغيرة في قطاعي التجارة الحديثة والجملة، ما أسهم في تحقيق نمو إيجابي في مبيعات التجزئة، فيما حافظت مبيعات قطاع الأعمال (B2B) على استقرارها.

النمو القوي في قطاع الأعلاف بنسبة ‎%13.47‎، بدعم بشكل رئيسي بقطاع المواشي الذي ارتفع بنسبة ‎%37.14‎، فيما انخفضت مبيعات النخالة نتيجة زيادة استخدامها في إنتاج الأعلاف بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.