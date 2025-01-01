الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94
(1.02%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة193.9
(0.41%) 0.80
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(2.06%) 2.70
شركة الخدمات التجارية العربية115
(0.44%) 0.50
شركة دراية المالية5.48
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.56
(0.45%) 0.16
البنك العربي الوطني23.4
(-0.38%) -0.09
شركة موبي الصناعية11.9
(-1.82%) -0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64
(0.87%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(2.02%) 0.48
بنك البلاد28.5
(-0.07%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل12.93
(0.23%) 0.03
شركة المنجم للأغذية54.6
(0.55%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14
(1.25%) 0.15
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58
(-0.51%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة32.16
(-1.05%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين14.18
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(0.94%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.17
(0.42%) 0.08
البنك الأهلي السعودي39.24
(-0.41%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82
(-0.56%) -0.18
الشركات

ارتفع صافي دخل شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية بنحو 14% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 62.5 مليون ريال.

الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن السبب يعود لزيادة الإيرادات نتيجة نمو قطاعي الدقيق والأعلاف، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة ‎%1.26 ليصل إلى ‎114.48‎ مليون ريال بدعم تحسين الكفاءة وضبط التكاليف.

تقليص الديون دعم النمو

التحسين المستمر في تكاليف الإدارة والمصروفات التشغيلية مع الحفاظ على نمو قوي للشركة، أسهم في نمو صافي الدخل، إضافة إلى جهود الشركة في تقليص الديون عبر السداد المبكر الطوعي للقروض، ما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل ‎7.9‎ مليون ريال، وزيادة الإيرادات المالية الناتجة بشكل رئيسي من الودائع المتوافقة مع الشريعة بارتفاع ‎%62.

"المطاحن العربية" العاملة في نشاط في تعبئة وطحن الحبوب وصناعة الأعلاف، تأسست في 2016 لدعم الأمن الغذائي في السعودية والخليج، حيث بلغت قيمتها السوقية اليوم 2.15 مليار ريال وشركة أبناء عبدالعزيزالعجلان حصة 35% من رأسمها وشركة سليمان الراجحي 24.5%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك حصة 10.5%.

"المطاحن العربية": 4 مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية مقابل 461 مليون ريال

وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، على...

Wed, 01 2025

الإيرادات الفصلية للشركة سجلت نموا طفيفا بنحو 1% لتصل إلى 246.5 مليون ريال، جراء نمو مستقر في قطاع الدقيق بنسبة 4.41%‎، مدعومً بنمو مبيعات التجزئة (B2C) نتيجة الحوافز القوية لتعزيز مبيعات العبوات الصغيرة في قطاعي التجارة الحديثة والجملة، ما أسهم في تحقيق نمو إيجابي في مبيعات التجزئة، فيما حافظت مبيعات قطاع الأعمال (B2B) على استقرارها.

النمو القوي في قطاع الأعلاف بنسبة ‎%13.47‎، بدعم بشكل رئيسي بقطاع المواشي الذي ارتفع بنسبة ‎%37.14‎، فيما انخفضت مبيعات النخالة نتيجة زيادة استخدامها في إنتاج الأعلاف بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.

التعريفات
المطاحن العربيةالسعوديةتاسيتداول
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية