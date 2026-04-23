نمو أرباح "الإنماء" 11% خلال الربع الأول بدعم من زيادة صافي الدخل

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.68 مليار ريال، لتحقق نموا بنسبة 11.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان المصرف على "تداول" اليوم، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%، نتيجة زيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، بينما قابل ذلك انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات والعمليات الأخرى.

وفيما يتعلق بدخل العمليات، سجل المصرف نموا بنحو 7% ليصل إلى 3.01 مليار ريال، وقد انعكس هذا النمو بشكل كبير على ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات، بالإضافة إلى نمو دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

عمومية الإنماء توافق على زيادة رأسمال البنك 20%

كانت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء السعودي، أقرت خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء الماضي، زيادة رأس مال المصرف 20%، وذلك عبر منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم، من خلال رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بالتساوي.

وبموجب هذه الخطوة، سيرتفع رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، فيما سيزداد عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف ودعم خططه التوسعية ومسيرته التنموية.

"الإنماء" الذي تأسس في 2006 تبلغ قيمته السوقية اليوم 68.6 مليار ريال، يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% من رأس المال، حيث يعمل في جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.