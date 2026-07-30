



أطلقت ميلاف العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع متجر سيلفريدجز في لندن، مبادرة "السعودية... آفاق بلا حدود"، التي تستمر 6 أسابيع، بمشاركة أكثر من 25 علامة تجارية سعودية، تُعرض في قلب العاصمة البريطانية لندن داخل أحد أبرز متاجر التجزئة العالمية الفاخرة، في خطوة تجمع بين منتجات لرواد أعمال سعوديين إضافة لمنتجات شركة ميلاف العالمية، لتمكين الشركات والعلامات التجارية السعودية الواعدة من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتنطلق المبادرة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل، حيث يتيح متجر سيلفريدجز الرئيسي في شارع أكسفورد لأكثر من 25 علامة تجارية سعودية عرض منتجاتها في قطاعات تمثل الأغذية، والأزياء، والجمال، والعطور، والمجوهرات، ونمط الحياة، مما يمنح الزوار فرصة التعرف على المنتجات السعودية مما يعكس جودة الصناعة الوطنية وتنوعها.

وتم اختيار العلامات التجارية المشاركة بعناية من قبل فريق متخصص مشترك من مجموعة ميلاف العالمية وسيلفريدجز، وفق معايير ركزت على جودة المنتجات، وتميز العلامات التجارية، وجاهزيتها للتوسع الدولي، وقدرتها على تمثيل الهوية السعودية أمام المستهلك العالمي.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تنمية وتطوير القطاعات الإستراتيجية التي تحافظ على الإرث الثقافي الفريد للسعودية، وتعزز منظومة الإنتاج المحلية وتطلق فرصًا جديدة للقطاع الخاص المحلي لمواصلة دفع التحول الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميلاف العالمية المهندس بندر القحطاني: "النجاح لا يقاس فقط بنمو شركات المجموعة، بل أيضًا بما نتيحه من فرص لشركائنا في القطاع الخاص ورواد الأعمال السعوديين، ولهذا جاءت مبادرة "السعودية... آفاق بلا حدود" لتكون منصة تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام العلامات التجارية الوطنية الواعدة، وتمكنها من بناء حضور دولي والوصول إلى واحدة من أهم وجهات التجزئة الفاخرة في العالم".

وأضاف: "نطمح أن تكون هذه المبادرة بداية لشراكات دولية مماثلة تفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات والعلامات التجارية السعودية".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمشتريات والعلامات التجارية في سيلفريدجز جود كرين أن المبادرة تمنح عملاء سيلفريدجز فرصة لاكتشاف مجموعة مختارة من العلامات التجارية السعودية التي تعكس الإبداع والجودة والابتكار، وتجسِّد أهمية الشراكات الدولية في دعم العلامات التجارية الواعدة وتعزيز حضورها أمام جمهور عالمي.