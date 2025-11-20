أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة مسار النمو للاستثمار، وقّعت اتفاقية ترخيص العلامة التجارية (BLA) مع شركة مان باور جروب "ManpowerGroup" الأمريكية لمدة خمسة أعوام، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي المنعقد في واشنطن.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة التابعة تشغيل الأعمال المرخّصة تحت العلامة التجارية "Manpower" وفقًا لما تنص عليه اتفاقية الترخيص.

دعم استراتيجية التوسع في أعمال التوظيف والتعهيد

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع استراتيجية مهارة الهادفة إلى التوسع في مجالات التوظيف للمهن الاحترافية وأعمال تعهيد العمل، والانخراط في أنشطة ذات قيمة مضافة تعزّز مكانتها التنافسية في سوق خدمات الموارد البشرية، وذلك عبر الشركة المالكة والمشغّلة للاتفاقية.

كما توقعت أن يبدأ الأثر المالي للاتفاقية بالظهور على نتائجها ابتداءً من 2026 وعلى مدى فترة الترخيص، مؤكدةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وستسهم الاتفاقية في الاستفادة من العلامة التجارية العالمية Manpower لتعزيز حضورها في السوق السعودي، وتقديم خدمات التوظيف والموارد البشرية وفق أعلى المعايير الدولية، مع التركيز على نقل الخبرات العالمية وتعزيز القدرات المحلية. كما تدعم الاتفاقية برامج التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حلول عالمية لشركات الموارد البشرية السعودية

تُعد شركة ManpowerGroup من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في حلول القوى العاملة من حيث الإيرادات، وهي مدرجة في بورصة نيويورك.

وتدير الشركة أكثر من 2,100 فرع في 75 دولة، وحققت إيرادات تقارب 18 مليار دولار أمريكي خلال 2024.

ومن خلال الشبكة العالمية واتفاقية الترخيص، ستتمكن مهارة من تقديم حلول متكاملة للموارد البشرية للشركات المحلية السعودية والشركات الأجنبية والمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي.