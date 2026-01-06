مصرف الراجحي يجمع مليار دولار من طرح صكوك بعائد 6.15%

جمع مصرف الراجحي مليار دولار من طرح صكوك رأسمال إضافي، وذلك بعائد سنوي 6.15%.

"الراجحي" أوضح في بيان عبر "تداول" اليوم الخميس، أن الصكوك اجتماعية مستدامة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

الصكوك ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.

الحد الأدنى للاكتتاب كان 200 ألف دولار، واستهدف المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

تم تعيين كل من: الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، لإدارة الطرح.

كان مصرف الراجحي قد واصل صدارة البنوك من حيث معدلات النمو، محققا قفزة بنسبة 24.6% في الربع الثالث من 2025، مواصلا تسجيل أرباح قياسية للفصل العاشر، بدعم من نمو دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية.