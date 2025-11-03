الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أعلن مصرف الإنماء السعودي عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2025، الذي خوّل الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لإتمام عملية الإصدار نيابةً عن المصرف.

وأوضح المصرف في إفصاح على موقع "تداول" اليوم أن الإصدار المحتمل سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، مبيناً أن قيمة وشروط الصكوك ستُحدد وفقاً لظروف السوق.

وبيّن "الإنماء" أنه قام بتعيين كلٍّ من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت ليمتد، وبنك دي بي إس ليمتد، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل.

وأشار المصرف إلى أن هدف الطرح يتمثل في تلبية الأغراض المصرفية العامة، مؤكداً أن عملية الإصدار تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً أو دعوةً للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه، التزاماً بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.