الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الشركات

أعلن مصرف الإنماء السعودي عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2025، الذي خوّل الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لإتمام عملية الإصدار نيابةً عن المصرف.

وأوضح المصرف في إفصاح على موقع "تداول" اليوم  أن الإصدار المحتمل سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، مبيناً أن قيمة وشروط الصكوك ستُحدد وفقاً لظروف السوق.

وبيّن "الإنماء" أنه قام بتعيين كلٍّ من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت ليمتد، وبنك دي بي إس ليمتد، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل.

وأشار المصرف إلى أن هدف الطرح يتمثل في تلبية الأغراض المصرفية العامة، مؤكداً أن عملية الإصدار تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً أو دعوةً للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه، التزاماً بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

التعريفات
مصرف الإنماء
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
مصرف الإنماء يعلن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي