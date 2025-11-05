الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

جمع مصرف الإنماء 500 مليون دولار من طرح صكوك دولية من الشريحة الثانية لأغراض مصرفية عامة، وذلك بعائد سنوي يصل إلى 5.8%.

المصرف أوضح في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن مدة استحقاق الصكوك 10 أعوام ويجوز استردادها بعد نصف المدة، حيث سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

"الإنماء" تأسس في 2006 لمزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأسماله البالغة 10، فيما تصل القيمة السوقية للمصرف اليوم إلى 64.3 مليار ريال.

نمو أرباح "الإنماء" الفصلية إلى 1.59 مليار ريال بدعم دخل التمويل والاستثمار

ارتفع صافي أرباح "مصرف الإنماء" بنحو 1.3% خلال الربع الثالث من العام...

Tue, 21 2025

كان المصرف قد سجل صافي ربح 1.6 مليار ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 1.3% على أساس سنوي بدعم نمو صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات المصرفية، ودخل العمليات الأخرى، ليوزع "الإنماء" مبلغ 746.1 مليون ريال أرباحا على مساهميه عن الربع الثالث بحصة توزيع 30 هللة للسهم تمثل 3% من قيمته الاسمية.

السعوديةالصكوكمصرف الإنماء
